Vox Calvià destaca su apoyo a un presupuesto que "blinda la seguridad y el empleo"

El portavoz de Vox en Calvià, el teniente de alcalde Manuel Mas, ha destacado que los presupuestos aprobados para 2026 con sus socios de gobierno del Partido Popular son "los más ambiciosos y centrados en el vecino de los últimos años". Mas subrayó que los presupuestos suponen "una inversión estratégica que refuerza la seguridad, genera empleo y garantiza el mejor mantenimiento de nuestros barrios".

En un comunicado de prensa, esta formación señaló que, entre las partidas acordadas, destacan las dirigidas al refuerzo de dotación y medios para la Policía Local y Protección Civil. Los presupuestos también incrementan los recursos para el mantenimiento de espacios públicos, la climatización de instalaciones municipales y la puesta en marcha del primer Plan de Gestión del Arbolado, así como la creación de nuevos nichos en el cementerio.

En materia de empleo, Mas señaló que se prevé mayor apoyo a jóvenes emprendedores, nueva oferta formativa y la organización de ferias de empleo con centenares de vacantes en el sector hotelero. En el capítulo cultural, informó de que se consolida la partida para los Premios Rei en Jaume I, cuya participación, según la nota de VOX, ha alcanzado "cifras récord" tras la reintroducción del español como lengua de los galardones, una medida impulsada por dicho grupo.

Otras partidas incluyen recursos para el control ético de colonias felinas, mejoras en el centro de bienestar animal, el mantenimiento de las ayudas al sector rural, el arreglo integral de calles –entre ellas la Punta Ballena– y la financiación de las celebraciones patronales.

La aprobación se produjo en sesión plenaria extraordinaria celebrada la semana pasada en el consistorio calvianer.