Santanyí convoca el noveno concurso de escaparates navideños

El área de Comercio, Ferias y Mercados del Ayuntamiento de Santanyí ha puesto en marcha una nueva edición de su tradicional concurso de escaparates 'Viu Nadal al Terme de Santanyí'.” Este año, el certamen llega a su novena edición, con el objetivo de decorar las calles e incentivar el comercio local durante las fiestas.

El concurso está abierto a todos los comercios y establecimientos del municipio de Santanyí que quieran participar con la decoración navideña de sus escaparates. La inscripción estará abierta hasta el día 18 de diciembre de 2025. Los establecimientos interesados pueden consultar las bases y rellenar el formulario de inscripción en la página web del Ayuntamiento (www.ajsantanyi.net).

El concurso repartirá un total de 600 euros en premios entre los tres mejores escaparates: 300 euros para el primer premio, 200 para el segundo y 100 para el tercer clasificado.

El concejal de Comercio, Ferias y Mercados, Antoni Matas, ha querido animar a los comerciantes a participar: "El concurso de mostradores ya es una tradición que nos ayuda a crear el ambiente festivo necesario durante las semanas de Navidad y promueve las compras en nuestros establecimientos. Queremos que las calles de Santanyí, Cala d'Or, s'Alqueria Blanca y el resto de núcleos brillen con luz propia estas fiestas".

Por su parte, la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha destacado la importancia del sector comercial: "El comercio local es el alma de nuestros pueblos, y este concurso es una pequeña manera de agradecer el esfuerzo que hacen por embellecer el municipio y ofrecer un servicio de calidad. Esperamos que la participación sea tan alta como en años anteriores y que los vecinos y visitantes disfruten de unos escaparates llenos de creatividad y espíritu navideño".