Urbanismo
La reforma del muelle de Porto Cristo finalizará a principios del próximo verano
El proyecto, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, contempla diferentes actuaciones de mejora en el paseo del Cap des Toll del puerto 'manacorí'
Las obras de rehabilitación del muelle y del paseo del Cap des Toll de Porto Cristo finalizarán a principios del próximo verano. El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, y la delegada de Porto Cristo del Ayuntamiento de Manacor, Antònia Llodrà, han visitado este lunes la evolución de las obras. Los trabajos, iniciados el 6 de octubre, forman parte de una actuación de modernización integral que está transformando uno de los espacios más concurridos del puerto.
La obra, adjudicada a la empresa Amer e Hijos S. A. por 1,1 millones de euros y con un plazo de ocho meses, repara el muelle existente y reconstruye el tramo más deteriorado, junto al puente des Riuet. También actualiza las redes de servicios del puerto (electricidad, agua, saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones) y las torretas de servicio.
En cuanto a las aguas pluviales, se instala una nueva red de drenaje que canaliza el agua de lluvia hacia decantadores-separadores antes de ser vertida al canal. Además, se soterran las líneas de telecomunicaciones aéreas para ordenar mejor el espacio y garantizar mayor seguridad.
Las aceras se adaptan para facilitar el paso de peatones, mientras que el pavimento del paseo y de la calzada se reforma para eliminar desniveles y uniformar el espacio. Finalmente, se actualiza la señalización y está prevista la instalación de nuevo mobiliario urbano.
Durante la visita, Toni Mercant ha destacado la importancia de la actuación: “Estas obras son un paso decisivo para mejorar y poner en valor un espacio muy utilizado, y para garantizar un puerto más seguro, accesible y adaptado a las necesidades actuales”. “Se trata de una zona que hacía tiempo que necesitaba una intervención profunda. Con esta actuación modernizamos el frente marítimo y mejoramos la experiencia de los usuarios y visitantes del puerto”, ha añadido Mercant.