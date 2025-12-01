La reforma del muelle de Porto Cristo finalizará a principios del próximo verano

Las obras de rehabilitación del muelle y del paseo del Cap des Toll de Porto Cristo finalizarán a principios del próximo verano. El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, y la delegada de Porto Cristo del Ayuntamiento de Manacor, Antònia Llodrà, han visitado este lunes la evolución de las obras. Los trabajos, iniciados el 6 de octubre, forman parte de una actuación de modernización integral que está transformando uno de los espacios más concurridos del puerto.

La obra, adjudicada a la empresa Amer e Hijos S. A. por 1,1 millones de euros y con un plazo de ocho meses, repara el muelle existente y reconstruye el tramo más deteriorado, junto al puente des Riuet. También actualiza las redes de servicios del puerto (electricidad, agua, saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones) y las torretas de servicio.

En cuanto a las aguas pluviales, se instala una nueva red de drenaje que canaliza el agua de lluvia hacia decantadores-separadores antes de ser vertida al canal. Además, se soterran las líneas de telecomunicaciones aéreas para ordenar mejor el espacio y garantizar mayor seguridad.

Una imagen de las obras que se ejecutan en uno de los muelles del Riuet de Porto Cristo. / Caib

Las aceras se adaptan para facilitar el paso de peatones, mientras que el pavimento del paseo y de la calzada se reforma para eliminar desniveles y uniformar el espacio. Finalmente, se actualiza la señalización y está prevista la instalación de nuevo mobiliario urbano.

Durante la visita, Toni Mercant ha destacado la importancia de la actuación: “Estas obras son un paso decisivo para mejorar y poner en valor un espacio muy utilizado, y para garantizar un puerto más seguro, accesible y adaptado a las necesidades actuales”. “Se trata de una zona que hacía tiempo que necesitaba una intervención profunda. Con esta actuación modernizamos el frente marítimo y mejoramos la experiencia de los usuarios y visitantes del puerto”, ha añadido Mercant.