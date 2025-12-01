Magaluf registra unas mil intervenciones policiales menos este verano que en 2023

El número de intervenciones realizadas por la Policía Local de Calvià durante la temporada alta de Magaluf ha descendido de forma notable en los dos últimos años, al pasar de 3.409 en 2023 a 2.470 en 2025, un 27,5% menos. Es el núcleo turístico del municipio con una reducción más importante, si bien, en cifras globales, sigue siendo el principal foco de intervención policial, superando a Santa Ponça, con 1.729; Palmanova, con 1.046 y Peguera (776).

Este dato forma parte del balance turístico de la temporada que realizó este lunes el Ayuntamiento de Calvià durante una rueda de prensa en que estuvieron presentes el alcalde Juan Antonio Amengual; la teniente de alcalde de Turismo, Elisa Monserrat; la teniente de alcalde de Seguridad, Esperanza Catalá; el jefe de la Policía Local, Toni Pascual, y el capitán comandante del Puesto Principal de Calvià de la Guardia Civil, Manuel Palomo.

En esa comparecencia, a la que asistieron como público hoteleros y representantes de la oferta asociada, los miembros del gobierno municipal hicieron una interpretación en positivo, casi triunfalista, de cómo ha ido esta temporada tanto de la vertiente de la ocupación turística (con un septiembre que alcanzó el 91% de camas ocupadas), como de la seguridad, en el que se hizo hincapié en la mencionada evolución de Magaluf y del resto de localidades.

Políticos, empresarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, este lunes, en Palmanova / DM

La presentación del balance se hizo en el Hotel Fergus Style Palmanova y el alcalde justificó el simbolismo de la elección de este alojamiento, que abre todo el año, para subrayar una evolución en la lucha contra la estacionalidad turística. En 2024 abrieron sin interrupción 21 hoteles y este año el número ha ascendido a 25, que representan 4.128 plazas de un total de 55.000 en Calvià. Amengual valoró la tendencia al alza, aplaudió el esfuerzo de los hoteleros que no cierran y, en todo caso, reconoció que, en su mayoría, son alojamientos de reducidas dimensiones que no soportan tantos costes.

Quejas por el todo incluido

La teniente de alcalde Monserrat habló de uno de los temas que más preocupa a la oferta asociada de Calvià, que es el todo incluido de los hoteles. Tras asegurar que es un tema por el cual reciben muchas quejas en el Ayuntamiento por la competencia que supone para bares y restaurantes, quiso enfatizar que ha habido una muy ligera reducción de hoteles que ofrecen esta modalidad de alojamiento. Actualmente, en Calvià hay 50 hoteles con una modalidad completa o parcial de todo incluido, lo que representa el 22,5% del total. En 2023, había 56 establecimientos que lo ofrecían, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) difundidos por el Ayuntamiento.

En el tema de la seguridad ciudadana, la teniente de alcalde Catalá destacó que había sido una temporada turística “más ordenada”, una afirmación que complementó el jefe de la Policía Local de Calvià informando de que el número de intervenciones se ha reducido este año en casi el 10% durante la franja nocturna, un periodo del día que se asocia con mayores problemas de orden público. Por el contrario, las intervenciones policiales durante la mañana han aumentado un 6%, lo que desde el Ayuntamiento se relaciona con un mayor trabajo de tipo preventivo.