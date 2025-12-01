Los ‘dimonis’ de ses Salines tienen su propio videojuego
Toni Nicolau ha creado Dimonis d’Enganxa, un juego para preservar la cultura popular
Ses Salines clausuró ayer los actos del Centenario con una propuesta tan innovadora como arraigada a la cultura popular: la presentación del videojuego Dimonis d’Enganxa, creado por Toni Nicolau. El proyecto, impulsado con la colaboración del Ayuntamiento de ses Salines, convierte en protagonistas de un videojuego a los emblemáticos dimonis de la Colla Maria Enganxa, una de las referencias festivas del municipio. Se trata de un juego pensado tanto para mayores como para pequeños, con el objetivo de preservar y difundir la cultura popular salinera mediante un lenguaje actual y cercano a las nuevas generaciones.
La regidora de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, destacó que este proyecto «es un ejemplo de cómo la tecnología puede servir para mantener viva nuestra tradición. Los Dimonis de Maria Enganxa forman parte de nuestro patrimonio cultural y ahora llegan a un nuevo público de una manera creativa y emocionante».
Por su parte, el alcalde de ses Salines, Guillem Mas, subrayó que «esta iniciativa cierra de una manera magnífica el año del Centenario, demostrando la gran capacidad de nuestra gente para destacar con propuestas innovadoras. El videojuego Dimonis d’Enganxa refleja el espíritu vivo y creativo de ses Salines».
Durante la presentación, el creador del proyecto, Toni Nicolau, explicó el proceso de desarrollo, las características principales del juego y ofreció una demostración en directo, acercando así al público a esta nueva manera de vivir la tradición salinera.
