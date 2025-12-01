Algaida alerta del abuso de pantallas en niños de 0 a 6 años: el 94% de las familias lo reconoce

¿Conectados o atrapados? Bajo este lema, Algaida celebró ayer el Día Internacional del Municipio Educador con una jornada para afrontar el reto del móvil. Y es que el Ayuntamiento y el Grup d'Investigació en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) de la UIB han impulsado un pionero estudio sobre el impacto de las pantallas en la franja de edad de 0 a 6 años. Para presentar los resultados, la regidora de Educación, Jeronima Miralles, explicó que optaron por celebrar una jornada en la plaza con mesas informativas y talleres. Del informe, se sacan tres datos muy preocupantes. El 94,1% de las familias considera que hay una abuso de las pantallas entre los menores de 0 a 6 años mientras que el 89,9% de los adultos utilizan pantallas delante de los menores pero solo un 13,4% los acompañan directamente durante su uso. Del informe también se desprende que el 33,6% de los niños y niñas hacen un uso frecuente o constante de pantallas antes de la cena, que es el momento de mayos exposición.

Tomeu Mut y Virginia Morcillo del GREID estuvieron presentes para explicar los resultados de este informe. «El estudio reafirma el impacto que tienen las pantallas en la franja de edad de 0 a 6 años», destacó Mut que añadió que la gente es consciente que es posible que detrás de ciertos comportamientos de los más pequeños haya un abuso de las pantallas. «Es verdad que hoy en día un uso restrictivo de cero pantallas es muy complicado. Debemos tomar consciencia y diferenciar entre un uso y un abuso. Hay familias y profesionales que han detectado un abuso de las pantallas y han visto como este abuso se puede relacionar con algunas enfermedades o diagnósticos de aprendizaje». Así, cuando se ha profundizado en el caso se han dado cuenta que detrás de estas alarmas había una abuso de las pantallas.

Así las cosas, los expertos señalaron que el informe ha servido para tener una radiografía del uso de las pantallas en la franja de edad de 0 a 6 años. «Médicos y psiquiatras alertan que existe un abuso de las pantallas que al final afecta a la salud mental. Lo ideal sería realizar una campaña de sensibilización impactante que mostrara los resultados del informe y así poder actuar en esta franja de edad porque es la mejor manera de prevenir para afrontar la adolescencia. Algunos maestros señalan que sería necesario una campaña impactante como la del tabaco», desgranó Morcillo.

«El 94,1% de las familias considera que hay un abuso de las pantallas entre los menores de 0 a 6 años pero las pantallas son el gran conciliador familiar. No podemos esconder la realidad», admitió Mut mientras su compañera recalcaba que la etapa 0-6 años es el principio, «nos tiene que ayudar a hacer una gestión de las pantallas porque en esta franja de edad es cuando mayor impacto tienen en su desarrollo y se han evidenciado problemas vinculados a la atención, a nivel social y de sueño».

Vocabulario más reducido

De hecho, Tomeu Mut apuntó que las educadores advierten que los niños tienen un vocabulario más reducido y una capacidad de conversación inferior porque están sobreexpuestos a la realidad de la pantalla que hace que se vuelvan pasivos. Otra reflexión del informe señala el uso que hacen los adultos de las pantallas ya que los niños copian a sus referentes. «Es necesario que los adultos reflexionen sobre cómo gestionan el uso de las pantallas y que se pongan límites».

En una de las mesas informativas, estaban los policías tutores para explicar las guías de mediación parental para un uso seguro y responsable de internet por parte de los menores y las herramientas de control. «Las nuevas tecnologías son muy útiles pero también son peligrosas si no se hace un buen uso y no se tiene una concienciación», alertó el policía tutor de Algaida, Pere Llagostera, que insistió en la importancia de limitar el tiempo de uso del móvil. El agente celebró la gran implicación que tiene tanto el CEIP como el AFA del colegio Pare Bartomeu Pou. «El problema que tenemos es enganchar a las familias para que participen en las formaciones ya que normalmente quienes asisten son padres y madres concienciados y que ya establecen límites.

La periodista Maitane Moreno condujo una charla que contó con el creador de contenido Toni Guiscafré y las protagonistas del podcast Anam fent de Neus Gil y Aina Segura. Guiscafré recomendó retrasar el móvil a un adolescente. «Cómo más tarde lo tenga, mejor. Por suerte, yo no lo tuve a los 14 años, lo tuve más tarde». Neus y Aina también lanzaron un mensaje a los adolescentes: «Se puede hacer un uso responsable de las redes. Hay peligros pero si se utilizan de manera positiva, es posible. Solo hay que tener consciencia».