Policías locales de Capdepera denuncian "riesgo de electrocución" tras sufrir derrumbes e inundaciones en el cuartel junto a los cuadros eléctricos

Derrumbes, inundaciones y "riesgo de electrocución". Todas estas penurias las denuncian los agentes de la Policía Local de Capdepera después de que sus instalaciones del cuartel quedaran completamente anegadas por el agua. Hasta el punto de que su situación la han llegado a tildar de "peligro inminente" tanto para los funcionarios como para los ciudadanos que acuden a sus dependencias. Los agentes culpan a la alcaldesa de Més, Núria Garcia Caballeria, de "inacción total".

La calamitosa situación de las dependencias de la Policía Local de Capdepera tuvo su máxima expresión las noches del 27 y 28 de este mes. Las copiosas lluvias provocaron que el cuartel se inundara. El municipio se quedó esas noches sin policías locales, ya que muchos de los agentes se negaron a acudir al cuartel completamente anegado por el agua.

Así, los agentes denuncian que se encuentran en "riesgo de electrocución" debido a que las filtraciones de agua de las últimas lluvias se han producido cerca de los cuadros y aparatos eléctricos. "Los agentes trabajan con miedo real a una descarga eléctrica mientras usan los equipos informáticos entre charcos de agua", subrayan.

Esta situación catastrófica se ha extendido al edificio de Cap Vermell. El derrumbe del techo de una sala se produjo en pleno horario laboral. Mientras que las inundaciones tuvieron lugar en otros momentos. "La solución de la alcaldía ha sido hacinar a los funcionarios en espacios reducidos". También critican que no les hayan comunicado una fecha de reparación mientras persiste " riesgo de nuevos desprendimientos".

A tenor de esta precaria situación en el cuartel y otras dependencias de la Policía Local de Capdepera, los distintos sindicatos registraron una solicitud a Inspección de Trabajo. En esta hacían constar y alertaban del "peligro físico para trabajadores y ciudadanos".

También denuncian que el Ayuntamiento de Capdepera ha reconvertido la sala de merienda de los policías, que no cuenta con ventilación natural, en el vestuario de Protección Civil. Por este motivo los policías comen en el mismo cuarto donde los otros se cambian y almacenan los uniformes usados."Se están vulnerando las normas más básicas de salud laboral", hacen constar los sindicatos.

"Acoso laboral"

Las tensiones entre los agentes y los mandos también se han hecho evidentes. Hasta el punto de que algunos de estos policías denuncian "acoso laboral" por parte de sus superiores. De hecho la Unidad Nocturna solicitó formalmente hace dos meses la apertura de un expediente disciplinario contra el jefe de la Policía Local de Capdepera, Pablo de María Aranda. También le acusan de "abuso de atribuciones y obstaculización de derechos".

La negativa de la alcaldesa de Capdepera a nombrar un instructor para investigar estos hechos provocó que la plantilla policial dejara de hacer horas extra. Esta medida acarreó que no hubiera servicio de Policía Local durante las noches del 27 y el 28 de noviembre. Otra de las protestas se centran en la precariedad salarial. "Hay funcionarios cobrando 1.050 euros mensuales mientras otros "superan los 5.500 euros". También critican que a "un grupo selecto" se le intentó subir el salario a 29.000 euros.