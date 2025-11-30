Paula M. Amengual: «Se ha hecho visible que una mujer puede ser alcaldesa en Montuïri»

Montuïri vivirá esta semana un cambio en la alcaldía. La líder de MÉS renunciará en el pleno del martes para que su socio socialista Toni Miralles tome la vara de mando en la sesión extraordinaria del jueves. «Cuando representas a tu pueblo, se te tienen que quitar todos los complejos», afirma Paula M. Amengual.

¿Qué balance hace de esta primera parte de la legislatura como alcaldesa?

Es un balance muy positivo. Estoy muy contenta. Me ha sorprendido, porque realmente desconocía qué supondría la alcaldía, pero el balance es positivo. Es verdad que se viven momentos complicados, pero al final lo positivo compensa. El cargo te permite conocer cómo funciona este mundo desde dentro y te da la oportunidad de conocer a mucha gente. Cuando llegué, me lo tomé como una parte importante de aprendizaje, porque sabía que llegaba a la alcaldía y que tenía mucho que aprender, ya que nunca había llevado la gestión a este nivel.

¿Cuál es su mayor orgullo?

Haber podido representar a Montuïri allí donde he ido. Es decir, acudir a los sitios en representación de Montuïri. Es algo que tienes claro desde el principio y es importante no olvidarlo cuando vas a reuniones o encuentros a los que te invitan porque eres alcaldesa. Cuando estás allí, se te tienen que quitar todos los complejos, porque estás para defender los intereses de tu pueblo. Eso es lo que me ha hecho sentir más orgullosa de todo este proceso.

¿Qué le ha quedado pendiente?

Dos años y medio son pocos. Cuatro, también. Es verdad que hay muchos proyectos que hemos empezado y me gustaría terminarlos pero también siento que estaré aquí. Ha sido poco tiempo para emprender más proyectos pero cuando un tema está empezado y encaminado, se acabará.

El tempus de la administración es el que es...

Sí. Es uno de los temas de los que, cuando entras en el Ayuntamiento, te das cuenta: por mucha prisa que tengas, el ritmo de la administración es el ritmo de la administración.

¿Qué cree que ha aportado Paula M. Amengual como primera alcaldesa de Montuïri?

Una cosa importante, creo, es que de alguna manera se ha hecho visible que una mujer puede ser alcaldesa en Montuïri. Aunque sea algo más simbólico, es importante. Durante estos dos años y medio no le he dado demasiada importancia a este hecho y tampoco me he parado a pensarlo, pero es verdad que soy consciente de que es relevante. Me di cuenta de ello el verano pasado, durante las fiestas. Iba caminando por la calle y había un grupo de niños que decían: «yo quiero ser dimoni», y una de las niñas respondió: «yo, de mayor, quiero ser la alcaldesa». Me impactó mucho. Todos quieren ser Cossier o Dimoni, pero cuando la pequeña dijo que quería ser alcaldesa me sorprendió. Por el feedback recibido, es verdad que uno de los aspectos que creo que he aportado es que me considero una persona muy conciliadora. Siempre he intentado hacer las cosas desde el máximo consenso, buscando conciliar y sin mirar nunca cómo se llamaba la persona que tenía delante. He intentado no hacer distinciones de ningún tipo.

¿Qué decisión diría que ha sido la más difícil de tomar durante su mandato?

Las decisiones más difíciles son siempre aquellas en las que no puedes ayudar a la gente y debes explicarles que no puedes solucionar su problema porque no depende del Ayuntamiento. Aun así, siempre que viene alguien con un problema que no podemos resolver, intento buscarle alguna alternativa. Si tengo que quedarme con un día, uno de los más complicados fue el 15 de agosto de 2024, con motivo de la DANA. Teníamos muchos argumentos para que salieran los Cossiers y el Dimoni y muchas razones para hacer la contraria, y la decisión recaía sobre nuestras espaldas. Fue la decisión más difícil y, a la vez, la más acertada. Recibimos críticas, pero estaba todo muy calculado y muy meditado. Me rodeé de expertos con mucho criterio y, entre todos, creo que adoptamos la mejor decisión, aunque al final le tocó a la alcaldesa decir sí o no. Dar aquel «sí, pero» fue lo más difícil, porque tenía a todo el pueblo pendiente. Afortunadamente, todo salió bien. Cada decisión debe contextualizarse y creo que hicimos lo que tocaba en aquel momento.

Si hablamos de proyectos e inversiones, ¿qué balance hace?

En materia de inversión hemos podido impulsar muchos proyectos gracias a las ayudas que hemos recibido. El programa ha sido nuestra guía. Las mejoras en las instalaciones deportivas era un tema que la ciudadanía pedía. Ahora tenemos que licitar las nuevas gradas. También se han hecho inversiones en la mejora y el mantenimiento de distintas zonas del pueblo. Estamos poniendo en marcha el autoconsumo compartido y tenemos otro proyecto de autoconsumo que será una realidad en 2026. Además, hemos trabajado en el Plan de Igualdad. En un pueblo pequeño no te planteas grandes cosas; son pequeñas acciones del día a día que facilitan la vida a la gente. Y luego está uno de los temas que más trabajo lleva y que es un auténtico «marrón», pero que alguien tiene que asumir: el Pla General. Es una herramienta básica para prever el crecimiento del pueblo y ordenar su futuro.

¿Qué retos quedan pendientes?

Sobre todo, hacer el seguimiento e ir acabando los proyectos empezados. Pero, al mismo tiempo, han ido surgiendo nuevas necesidades. Hay temas clave, como acabar la obra de Son Fornés: el proyecto está listo y a la espera de financiación. En el tema de agua hemos hecho mucho trabajo y es un tema que nos preocupa y seguiremos trabajando para resolverlo porque es básico.