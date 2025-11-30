Las discotecas de Calvià apuestan por el "tardeo" y abrirán a las seis de la tarde

El Pleno del Ayuntamiento de Calvià ha aprobado de forma definitiva la modificación de la normativa municipal para permitir la apertura de las discotecas a partir de las 18:00 horas. Esta medida tiene como objetivo principal adaptar la oferta de ocio local a las nuevas tendencias turísticas, favoreciendo un modelo de "tardeo" que ya funciona con éxito en los principales destinos europeos y que busca elevar la calidad del turismo en el municipio.

La decisión responde a un cambio notable en los hábitos de consumo y ocio detectado en los últimos años, donde cada vez más visitantes, tanto nacionales como internacionales, prefieren disfrutar de actividades diurnas o vespertinas frente al modelo tradicional de ocio nocturno que comienza entrada la noche y se prolonga hasta altas horas de la madrugada. Avanzar el horario de apertura permite alinear al destino con una demanda actual que prioriza una experiencia de calidad durante el día.

Este cambio de modelo, además de ser demando por los residentes, favorece la atracción de un perfil de visitante con mayor poder adquisitivo, más maduro y responsable. Este tipo de público busca disfrutar del ocio sin necesidad de prolongar la jornada hasta la madrugada, lo que contribuye de manera más equilibrada a la economía local y genera menos incidencias relacionadas con el consumo excesivo o comportamientos incívicos.

Descanso vecinal

Asimismo, la medida se plantea como una herramienta clave para mejorar la convivencia y el descanso vecinal. Al adelantar la apertura y concentrar la actividad en horarios de tarde, se reduce significativamente la presión sonora y el tránsito de personas en las franjas horarias más sensibles para el descanso de los residentes. De este modo, se refuerza la imagen de un municipio respetuoso con el entorno.

La posibilidad de disfrutar de ocio de calidad durante más horas del día amplía la oferta turística y contribuye a desestacionalizar el consumo. Los “tardeos” y actividades de ocio temprano fomentan el movimiento de personas en zonas comerciales y de restauración durante el día, generando un efecto positivo en toda la cadena de valor turística.

Incorporar este modelo de ocio responsable y organizado proyecta una imagen moderna, europea y segura del destino. Avanzar la apertura no significa más ruido ni más descontrol; al contrario, significa planificación, regulación y una oferta adaptada a la demanda actual, donde la diversión y la calidad turística conviven.