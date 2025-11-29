Santa Margalida desconoce el paradero de los cuadros y libros que heredó de Feliciano Fuster

El pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Santa Margalida aprobó por unanimidad una moción presentada por Convergència, el partido de Joan Monjo que gobierna junto al PP, mediante la que se insta a “iniciar los trámites judiciales” correspondientes para reclamar los bienes que el ‘margalidà’ Feliciano Fuster, expresidente de Endesa fallecido en 2012e Hijo Ilustre del municipio, había legado a favor del Ayuntamiento de su localidad natal. Se trata del 60 por ciento de toda su colección de cuadros, que equivale a unas 400 obras pictóricas, y el 80 por ciento de su fondo bibliográfico. El paradero de todos estos elementos se desconoce actualmente y se sospecha que podrían estar repartidos entre las numerosas propiedades inmobiliarias que el ingeniero superior industrial poseía en diferentes partes del Estado español.

El Consistorio asegura que no tiene “ningún conocimiento” de la posible ubicación de los elementos legados por ‘don Feliciano’ y que tiene constancia de que “algunas de las propiedades del legatario se han vendido o se han subastado”, por lo que la institución municipal solicita a la justicia que nombre a un “repartidor de la herencia”, en palabras del exalcalde Joan Monjo, defensor de la moción aprobada por el pleno, porque actualmente el Ayuntamiento ha perdido el “control” sobre estos bienes que le corresponderían por deseo expreso del expresidente de Endesa.

La recuperación de estos bienes no será fácil. Cuando se conoció la voluntad de Feliciano Fuster el Ayuntamiento ya intuyó que la excesiva ambigüedad que presentaba el testamento dificultaría la ejecución de la donación. De hecho, se cree que no existe un inventario que refleje con exactitud las pinturas que Fuster dejó en herencia al municipio. Por otra parte, el testamento hablaba de porcentajes, pero no concretaba qué pinturas pasarían a ser propiedad del municipio.

El testamento de Fuster donaba específicamente a Santa Margalida seis de cada diez cuadros que están ubicadas en cada una de las viviendas que fueron de su propiedad para su exhibición en el propio Consistorio ‘vilero’ o bien en otras dependencias municipales. No obstante, el testamento no diferenciaba entre las pinturas que pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento y las que se quedarían en la vivienda donde se exhibían estas obras de arte. La única pista que dejó sobre los criterios que deberían definir la selección de las pinturas se basaba en factores subjetivos como la “mayor o menor armonía” de un cuadro con respecto a la vivienda en la que estaba situado. La institución municipal desconoce también si en la colección figuran obras de arte valiosas, aunque se sabe que incluye algunas litografías de Picasso o Miró.

Imagen de la fábrica de licores que también perteneció a Feliciano Fuster, hoy propiedad del Ayuntamiento. / J. Frau

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Margalida resultó también beneficiario de la antigua fábrica de licores, ya que la entidad Amadiba, a la que el ingeniero dejó el 80% de la propiedad, renunció al antiguo complejo industrial. El 20 por ciento restante fue adquirido por el Consistorio en 2024 por 205.000 euros a las propietarias, familiares de Fuster, y ya pudo registrar toda la propiedad a su nombre. El objetivo, a largo plazo, es reformar todo el conjunto, de casi 7.000 metros cuadrados, en ruinas desde hace más de seis décadas.

Moción para agilizar licencias en suelo rústico

Por otra parte, el pleno ‘margalidà’ aprobó también, con el voto a favor del equipo de gobierno PP-Convergència y en contra de la oposición socialista, otra propuesta presentada por el partido de Joan Monjo en la que se insta al Govern y a los grupos con representación parlamentaria a “impulsar, tramitar y aprobar” una modificación legal para que los municipios con más de 5.000 habitantes no tengan que pedir un informe preceptivo y vinculante al Consell de Mallorca para autorizar nuevas viviendas en suelo rústico o cambiar el uso de edificaciones.

La propuesta argumenta que actualmente el Consell “acumula un retraso importante” en la tramitación de estos informes, que tardan un año y medio en ser entregados, y que muchos municipios ya disponen de servicios administrativos urbanísticos capaces de ejercer estas funciones “regladas”, ya que “en general se trata de constatar que una parcela tiene más de 14.000 metros cuadrados o la superficie mínima exigible”, así como los parámetros de ocupación, edificabilidad y volumen establecidos por la normativa. El Ayuntamiento defiende que de esta forma se agilizarían los procedimientos administrativos.

El Ayuntamiento aprueba unos presupuestos de 19 millones de euros

El pleno de este pasado jueves aprobó también los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a casi 19 millones de euros e incorporan algunas inversiones “importantes” como la reforma del pabellón de Can Picafort, por una parte, y del antiguo parque de bomberos de esta localidad costera para su conversión en el nuevo centro de servicios sociales, ambos proyectos dotados con 800.000 euros en dos anualidades.

El alcalde de Santa Margalida, Martí Torres (PP), destacó también la partida de 450.000 euros que incoporan las cuentas para actualizar la relación de puestos de trabajo y mejorar las condiciones económicas de los funcionarios municipales.

El socio del PP, Convergència, se abstuvo sobre los presupuestos alegando su desacuerdo en cuestiones de mantenimiento, entre otras razones. No fue la única discrepancia entre los dos socios de gobierno, ya que el partido de Monjo permitió con su voto la aprobación de una moción del PSOE a favor de la “apertura inmediata” de 10 viviendas del Ibavi en la calle de la Pau de Santa Margalida.

El PSOE, por su parte, justificó su voto en contra de los presupuestos porque “son un copiar y pegar de años anteriores” y se han elaborado “sin consenso”. También denuncian que se mantienen “desigualdades históricas” entre los núcleos en cuanto a mantenimiento y que no incluyen ninguna partida destinada a vivienda, cuando es un “tema muy urgente en el municipio”.