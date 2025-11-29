El nuevo centro de día de Palmanova sigue cerrado por deficiencias técnicas, entre quejas vecinales

No hay fecha todavía para la inauguración de uno de los grandes equipamientos asistenciales proyectados en Calvià. La apertura del centro de día de Palmanova, una instalación destinada a atender a personas mayores dependientes, sigue retrasándose entre críticas vecinales por el perjuicio que supone esa demora para los futuros usuarios de la instalación.

Según la versión municipal, la demora responde a una sucesión de problemas administrativos y técnicos. La obra, finalizada inicialmente a finales de 2023, partía de una "condición administrativa irregular" al haberse ejecutado sin la licencia correspondiente, un trámite que no se regularizó hasta diciembre de ese mismo año, apuntan desde el gobierno municipal de PP y Vox.

Posteriormente, agregan, en mayo de 2024 se detectaron unas humedades con daños "de compleja solución", un problema que se agravó con la quiebra de la empresa constructora, lo que obligó al Consorcio Sociosanitario a buscar una nueva compañía.

El Ayuntamiento asegura que el proceso avanza y que existe un "compromiso de solucionarlos definitivamente". Como prueba de ello, ha anunciado una nueva inspección técnica conjunta para el próximo 11 de diciembre, un paso previo esencial para la recepción final de la obra por parte del Ayuntamiento. Una vez firmado el acta de recepción, se podría licitar el contrato de gestión del centro.

Certificación del centro

Paralelamente, la administración local afirma haber estado elaborando durante 2025 toda la documentación necesaria para la acreditación del centro con el IMAS, trámite que, no obstante, ha sido devuelto por falta de documentación al no poder completarse sin la recepción del edificio.

En contraste, el movimiento político ciudadano Vecinos Calvià expresa su frustración por lo que considera una falta de prioridad del equipo de gobierno actual. Afirman que el centro, "terminado y amueblado a finales de 2023", estaba planificado para abrir en 2024 y dar servicio a 30 usuarios, un servicio que "facilitaría muchísimo la vida" a las familias con miembros dependientes. Los vecinos acusan al Consorcio y al Ayuntamiento de falta de transparencia y de dejar en el abandono a los mayores del municipio.

Joan Ferrer, portavoz de la candidatura vecinal, subraya la dimensión social del conflicto: "Las personas que han levantado nuestro municipio y que han dado su juventud para que Calvià sea grande, ahora que ellos son mayores y necesitan nuestra ayuda, les humillan y ridiculizan al no querer abrir el centro de día de Palmanova".

Este partido vecinal de Calvià recuerda que en 2023 sacó unos 400 votos y que para las próximas elecciones en 2027 aspira a ser "decisivo" y a formar parte del futuro gobierno municipal "para poder luchar para los residentes y que el Ayuntamiento trabaje para los residentes".

Mientras, ante las críticas expresadas también por el PSOE en referencia a los retrasos en la apertura del centro de día, el Ayuntamiento ha reprochado a la oposición su "falta de profundización" en el estudio de otro solar, el del Hostal Jaira en Santa Ponça, adquirido por un coste de 727.277 euros para un segundo centro de día y que, según la administración actual, es inviable para ese fin al estar en una zona de riesgo de inundación.