Esporles se blinda contra la especulación inmobiliaria y prepara límites al precio de la vivienda

El Ayuntamiento de Esporles ha dado luz verde a dos mociones de gran trascendencia para el futuro del municipio, tanto en materia de urbanismo como de vivienda. Así, la sesión plenaria del jueves dio luz verde a la creación del Registro Municipal de Solares sin Edificar y Edificios para Rehabilitar, propuesto por el PP, una herramienta clave para luchar contra la especulación y para garantizar que el suelo urbano cumpla su función social. Por otro lado, también se aprobó la moción presentada por la formación PAS–MÉS per Esporles (en el equipo de gobierno municipal) para iniciar el procedimiento para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado, con el objetivo de regular los precios y proteger el acceso a la vivienda.

La primera de las medidas consiste en la creación de un registro municipal en el que se identificarán aquellos solares urbanos que lleven años sin edificar, así como edificios en situación de abandono o sin la rehabilitación necesaria. Este instrumento permitirá al Ayuntamiento actuar ante situaciones de pasividad prolongada que contribuyen a la degradación del entorno urbano y a dinámicas puramente especulativas. Amparándose en los mecanismos previstos en la Ley 12/2017 de Urbanismo de Balears, el consistorio podrá impulsar procedimientos de sustitución forzosa o de expropiación cuando sea necesario, un elemento clave para disponer de suelo público que pueda destinarse a vivienda protegida. Con ello, Esporles refuerza su compromiso con una política de vivienda orientada al interés general y a la cohesión social.Este instrumento, que será público y dotado de la máxima transparencia, ayudará a poner en circulación suelo urbanizable bloqueado, regenerar tejidos urbanos degradados, reducir el impacto visual y ambiental de solares abandonados e incentivar el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

Desde el gobierno municipal subrayan que no se trata solo de una herramienta punitiva, sino también preventiva. El nuevo registro, de carácter público y con vocación de máxima transparencia, pretende desatascar suelo urbanizable bloqueado, favorecer la regeneración de zonas degradadas, reducir el impacto de solares abandonados y recordar a los propietarios sus obligaciones urbanísticas. Se busca que los espacios hoy improductivos se conviertan en oportunidades para vivienda, equipamientos y actividad económica sostenible.

Zona tensionada

La segunda moción aprobada abre el camino para que Esporles pueda ser declarada zona de mercado residencial tensionado, una figura recogida en la Ley estatal por el derecho a la vivienda. En los últimos años, el municipio ha experimentado un aumento continuado de los precios tanto de alquiler como de compra, dificultades crecientes para que jóvenes y familias puedan permanecer en el pueblo y una reducción preocupante de la oferta de vivienda asequible.

Con la declaración de zona tensionada, el Ayuntamiento aspira a disponer de herramientas para limitar subidas desproporcionadas del alquiler, exigir justificación en los incrementos por encima del IPC, incentivar la salida al mercado de viviendas vacías y poner en marcha medidas específicas para incrementar el parque de vivienda asequible. La propuesta fue defendida por la concejala de Vivienda y Urbanismo, Maria Nadal.

El procedimiento ahora aprobado contempla la elaboración de un diagnóstico detallado del mercado residencial de Esporles, con el análisis de indicadores socioeconómicos y de vivienda, así como la redacción de una memoria técnica y jurídica que acredite la situación de tensión. A partir de ese trabajo se diseñará un plan de medidas para corregir los desequilibrios detectados y se trasladará la solicitud formal al Govern, con el apoyo técnico del Consell de Mallorca. Se trata de un proceso “riguroso” que permitirá acreditar objetivamente la necesidad de la declaración y definir actuaciones concretas para garantizar que Esporles continúe siendo “un pueblo vivo, diverso y socialmente accesible”.

El alcalde Josep Ferrà destacó, tras el pleno, el alcance político y social de este doble acuerdo. Estas mociones, señaló, suponen un “antes y un después” en la política de vivienda del municipio y responden a la voluntad de “frenar la especulación” y “aprovechar el suelo de manera socialmente responsable” para generar nuevas oportunidades de vivienda protegida y garantizar que el pueblo siga siendo “vivo y arraigado”.

Desde el Ayuntamiento se interpreta la aprobación simultánea de ambas iniciativas como una apuesta decidida por un modelo de urbanismo y vivienda centrado en el bienestar colectivo, la cohesión social y la sostenibilidad. No se trata solo, subrayan, de responder a problemas inmediatos, como la subida de precios o la degradación de determinadas zonas, sino de fijar las bases de una estrategia a medio y largo plazo que permita recuperar espacios abandonados, ampliar el parque de vivienda protegida y evitar que el municipio se convierta en un lugar inaccesible para buena parte de su población. En las próximas semanas, los servicios técnicos y jurídicos municipales empezarán a trabajar en el desarrollo reglamentario del nuevo registro, el calendario de aplicación de las medidas y la preparación de la documentación necesaria para la solicitud de declaración de zona tensionada.