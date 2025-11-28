Recursos hídricos
Sóller y Fornalutx alcanzan un acuerdo para garantizar el uso del agua del transvase de Sa Costera
Estabilizar el suministro, planificar a medio plazo y mejorar la respuesta ante periodos de sequía prolongada son las prioridades de los dos municipios
El Govern y los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx han cerrado un nuevo convenio de cuatro años para garantizar el abastecimiento de agua en alta y reforzar la coordinación ante episodios de sequía, un problema que se arrastra desde hace cuatro veranos. El conseller del Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, visitaron esta semana la captación de Sa Costera junto con los alcaldes de Sóller, Miquel Nadal, y de Fornalutx, Francesc Marroig. Sa Costera aporta anualmente entre 4 y 5 hectómetros cúbicos en función de la lluvia registrada, pero el último verano el caudal cayó a mínimos y no pudo cubrir la demanda de los dos municipios. Solo Sóller necesita más de 4.500 metros cúbicos diarios para garantizar el consumo básico.
La sequía sostenida, la presión humana y la fragilidad de los acuíferos de la Serra sitúan al valle en una posición especialmente vulnerable. Para evitar problemas de suministro, el Govern ya ejecutó durante el primer semestre de 2025 una actuación de emergencia que permitió invertir puntualmente el sentido del trasvase de Sa Costera e impulsar agua desde el acuífero de s’Estremera hacia el valle, una operación inédita desde que el sistema se estrenó en 2009.
Prioridades
Durante la reunión, los ayuntamientos trasladaron sus prioridades: estabilizar el suministro, planificar a medio plazo y mejorar la respuesta ante periodos de sequía prolongada. El Govern, por su parte, destacó la necesidad de reforzar captaciones e infraestructuras, avanzar en la reutilización de agua regenerada e impulsar actuaciones que mejoren la eficiencia y la gestión de los torrentes.
La Conselleria se compromete a continuar trabajando con ambos municipios para adaptar la planificación hídrica a la realidad de un territorio especialmente sensible de la Serra de Tramuntana.
Sóller encara uno de los años más secos desde 2000
Si nada cambia, Sóller cerrará el año con uno de los registros de pluviometría más bajos de las últimas décadas. De hecho, habría que remontarse al año 2000 para encontrar cifras tan reducidas: a día de hoy, la lluvia acumulada en el valle es un 42% inferior a la del año pasado.
Hasta finales de noviembre, la estación termopluviométrica de Sa Vinyassa ha registrado 452,2 litros por metro cuadrado. El contraste es notable si se comparan los 769 litros recogidos durante todo el ejercicio anterior. Aún mayor es la diferencia respecto a 2021, cuando cayeron 1.012 litros por metro cuadrado. El último año realmente seco fue el 2000, cuando apenas se alcanzaron los 424 litros por metro cuadrado. Según los datos recopilados en Sa Vinyassa, noviembre terminará con 75,2 litros por metro cuadrado, muy lejos de los 162 litros registrados en el mismo mes del año pasado.
En cualquier caso, las precipitaciones que puedan llegar a lo largo de diciembre serán determinantes para el balance final de 2025, que hasta ahora apunta a ser uno de los años más secos del siglo.
