Sóller y Fornalutx alcanzan un acuerdo para garantizar el uso del agua del transvase de Sa Costera

El Govern y los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx han cerrado un nuevo convenio de cuatro años para garantizar el abastecimiento de agua en alta y reforzar la coordinación ante episodios de sequía, un problema que se arrastra desde hace cuatro veranos. El conseller del Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, visitaron esta semana la captación de Sa Costera junto con los alcaldes de Sóller, Miquel Nadal, y de Fornalutx, Francesc Marroig. Sa Costera aporta anualmente entre 4 y 5 hectómetros cúbicos en función de la lluvia registrada, pero el último verano el caudal cayó a mínimos y no pudo cubrir la demanda de los dos municipios. Solo Sóller necesita más de 4.500 metros cúbicos diarios para garantizar el consumo básico.

Visita a Sa Costera. / Joan Mora

La sequía sostenida, la presión humana y la fragilidad de los acuíferos de la Serra sitúan al valle en una posición especialmente vulnerable. Para evitar problemas de suministro, el Govern ya ejecutó durante el primer semestre de 2025 una actuación de emergencia que permitió invertir puntualmente el sentido del trasvase de Sa Costera e impulsar agua desde el acuífero de s’Estremera hacia el valle, una operación inédita desde que el sistema se estrenó en 2009.

Prioridades

Durante la reunión, los ayuntamientos trasladaron sus prioridades: estabilizar el suministro, planificar a medio plazo y mejorar la respuesta ante periodos de sequía prolongada. El Govern, por su parte, destacó la necesidad de reforzar captaciones e infraestructuras, avanzar en la reutilización de agua regenerada e impulsar actuaciones que mejoren la eficiencia y la gestión de los torrentes.

La Conselleria se compromete a continuar trabajando con ambos municipios para adaptar la planificación hídrica a la realidad de un territorio especialmente sensible de la Serra de Tramuntana.