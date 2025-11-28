Primera piedra del nuevo colegio de Felanitx: 6,7 millones, 450 alumnos y 18 meses de obras

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria de Felanitx, que se construirá durante el próximo año y medio por unos 6,7 millones de euros en un solar en el camino de Son Proenç que ha cedido el Ayuntamiento. Este nuevo centro tendrá capacidad para 450 alumnos, además de siete plazas específicas para la Unidad de Educación Especial en Centro Ordinario (UEECO), y será un centro de dos líneas, con 6 unidades para educación infantil y 12 para primaria.

Marga Prohens ha asistido a la colocación de la primera piedra. / CAIB

El proyecto prevé la construcción de un edificio principal con planta baja y dos plantas superiores, mientras que en la planta baja se ubicarán las aulas de educación infantil, un aula de psicomotricidad, el aula UEECO, espacios de apoyo y una sala para instalaciones. Las plantas superiores acogerán las aulas de primaria, la biblioteca, el aula de informática, el aula de profesores, así como las aulas de música y plástica, una sala polivalente y espacios para trabajo en pequeño grupo.

Además, habrá un segundo bloque en planta baja que concentrará los servicios administrativos, y en una tercera edificación se ubicarán los almacenes, los baños de patio y los vestuarios del gimnasio.