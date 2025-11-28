El misterio de la parcela número 9 de Cala Millor: el Ayuntamiento investiga si es suya para destinarla a vivienda social

Los misterios se escriben en el enrevesado lenguaje de novelas, guiones de películas y series documentales de ‘true crime’, pero también en el frío y distante lenguaje administrativo que usan los documentos oficiales. Una reciente resolución del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar así lo demuestra. El documento informa de que el Consistorio va a iniciar una investigación para saber quién es el dueño de la parcela ubicada en la calle Platja, número 9, de la localidad turística de Cala Millor.

¿Por qué el misterio? El Ayuntamiento cree que es suya, porque está incluida en el inventario de bienes municipales. El Catastro también atestigua que es el dueño. La idea del gobierno municipal es ceder este terreno al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para construir vivienda protegida, como vienen haciendo en los últimos años numerosos consistorios de Mallorca.

Sin embargo, hay un problema. La administración “por causas que se desconocen” no tiene ningún documento que demuestre que es su titular, según certifica el propio Ayuntamiento en una resolución oficial firmada por el alcalde Jaume Soler el pasado 21 de noviembre. La administración carece de un título de propiedad y en el Registro de la Propiedad tampoco hay constancia de que el Consistorio sea el propietario.

Todo un lío urbanístico-administrativo del que el Ayuntamiento espera salir con este proceso de indagación que no suele ser muy común.

Durante este proceso, se procederá a recoger de los registros “cuantos antecedentes y datos consten relativos al inmueble, incorporándose al expediente las certificaciones que se expidan a este efecto”. Es decir, se recopilará toda la información oficial al respecto. A continuación, se ordena a los departamentos técnicos y administrativos municipales que hagan los informes y trámites que sean pertinentes.

Boletín de la Comunidad

Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB), el pasado martes, se abrió un periodo de 15 días para su exposición pública, del cual se informa a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma para “alegar lo que consideren procedente”.

La resolución municipal señala que se abrirá con posterioridad otro periodo de información pública durante un mes para que las personas afectadas por este expediente de investigación puedan alegar lo que consideren conveniente, adjuntando los correspondientes documentos que sirvan para corroborar sus alegaciones.

La administración da la posibilidad asimismo de que se puedan presentar informes periciales, documentos públicos judiciales, notariales o administrativos, así como, incluso, declaraciones de testigos.

Todo estos trámites y averiguaciones tienen el objetivo de desentrañar el misterio de la parcela de la calle Platja, número 9, de Cala Millor. Un terreno que, en la actualidad, acoge unos locales cerrados, rodeados de una vegetación descuidada. La valla que da acceso al interior del solar está abierta y a simple vista nada en su aspecto anodino permite hacerse la idea de que encierra un curioso misterio administrativo que el Ayuntamiento de Sant Llorenç espera resolver en los próximos meses.