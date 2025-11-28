Educación
El Ayuntamiento de Esporles apoya un comedor escolar de calidad para la etapa 0-3
La moción aprobada defiende que el comedor escolar es un espacio educativo esencial, que ha de garantizar bienestar, seguridad, afectividad y respeto por los ritmos madurativos de los menores
El pleno municipal de Esporles aprobó este jueves, con el voto favorable del grupo PAS–MÉS per Esporles, una moción de apoyo al documento 'Por un comedor de calidad en la educación 0-3', impulsado por diversas entidades especializadas en la primera infancia.
La iniciativa reclama detener la tramitación del decreto que el Govern prepara para regular los comedores escolares de la etapa 0-3, y que –según las entidades firmantes– no tiene en cuenta las necesidades reales de los menores ni los principios pedagógicos que han de guiar esta etapa educativa.
La moción aprobada defiende que el comedor escolar es un espacio educativo "esencial, que ha de garantizar bienestar, seguridad, afectividad y respeto por los ritmos madurativos de los menores". Por ello, el Ayuntamiento insta a la Conselleria de Educación a crear una comisión de expertos que elabore un nuevo modelo basado en criterios pedagógicos y de calidad nutricional, y a impulsar una prueba piloto el curso 2026-2027 para validarlo antes de su aplicación definitiva.
Finalmente, el Consistorio trasladará el acuerdo a las entidades promotoras del documento, a la Conselleria, a las escuelas infantiles del municipio y a las asociaciones de madres y padres de alumnos.
