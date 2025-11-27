Vecinos irrumpen en el pleno para protestar contra las placas solares de Son Bonet

El pleno municipal celebrado este martes en Marratxí, que a priori no presentaba asuntos de gran relevancia en el orden del día, terminó convirtiéndose en un foco de tensión política y reivindicación vecinal debido al proyecto de instalación de placas solares en Son Bonet. Decenas de vecinos de es Pla de na Tesa acudieron al Consistorio para mostrar su rechazo a la iniciativa y apoyar a la plataforma que se opone al parque fotovoltaico.

La sesión se inició con el debate de varias mociones relativas al 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las propuestas de Més per Marratxí contaron con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo Vox. Su representante, Nerea García, defendió el voto en contra alegando que su formación era “el único partido que defiende la igualdad”, al tiempo que acusaba al gobierno central de “dejadez” en la materia. Sus palabras provocaron silbidos entre el público asistente, lo que obligó al alcalde a pedir respeto para continuar con normalidad. Finalmente, la moción salió adelante junto con otra presentada por el PP, incorporando algunos matices consensuados.

Otra imagen de la concentración vecinal en la sala de plenos. / M. Bosch

El mayor punto de debate llegó con el punto relativo a las instalaciones solares de Son Bonet. Més registró un total de 14 preguntas y peticiones dirigidas a la alcaldía, algunas de ellas respaldadas por el PSOE. Entre ellas, destacó la propuesta de que una delegación municipal viaje a Madrid junto con representantes de la Plataforma para reunirse con AENA y tratar de frenar el proyecto.

Un miembro de la Plataforma leyó durante el pleno un comunicado firmado por numerosos vecinos, especialmente personas mayores de es Pla de na Tesa, en el que expresaban su firme oposición a las placas fotovoltaicas por su impacto en el entorno.

A la petición de organizar un desplazamiento a Madrid, el alcalde respondió con un escueto “le tomo la palabra”. Queda ahora pendiente que el Ayuntamiento solicite formalmente la reunión con AENA para trasladar las reivindicaciones vecinales y aclarar el futuro del proyecto energético en Son Bonet.