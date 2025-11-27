Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Los vecinos de Galatzó, en Calvià, llevan al pleno sus consignas contra la ampliación del polígono: “Lo que queremos son más viviendas”

El PSOE reclama que se revise la norma urbanística municipal para que en esos terrenos sólo pueda haber vivienda social

El gobierno de PP y Vox asegura que el futuro desarrollo de esa zona se hará de forma dialogada y consensuada con vecinos y propietarios

Vecinos de Galatzó acudieron al pleno de Calvià para protestar contra la ampliación del polígono

Vecinos de Galatzó acudieron al pleno de Calvià para protestar contra la ampliación del polígono / DM

Un grupo de vecinos de la urbanización Galatzó acudieron este jueves al pleno del Ayuntamiento de Calvià para volver a expresar su rechazo a la ampliación del polígono de Son Bugadelles hacia unos terrenos colindantes con esta zona residencial, conocidos como ‘el triángulo de Galatzó’. Los residentes habían pedido intervenir en el debate plenario, tal y como permite el reglamento municipal, pero su solicitud fue desestimada al no presentarla en plazo.

Durante el debate, los vecinos intervinieron en voz alta para defender la necesidad que tiene el municipio de más vivienda social. Ellos consideran que esa extensión de terreno podría acoger ese tipo de promociones residenciales, que, aseguran, aliviarían la escasez de vivienda asequible en un municipio tan afectado por la burbuja inmobiliaria como es Calvià.

Sus argumentos fueron compartidos por la oposición socialista, que, a través de sus regidores Juan Recasens y Alba Cuenca, reclamaron una modificación del plan general urbanístico para fijar que, en esa zona, sólo pueda haber viviendas sociales. Ante el argumento del gobierno municipal conservador de que el polígono no crecerá en suelo industrial, sino en servicios y equipamientos, los ediles socialistas recordaron que, con la normativa actual, en el ‘triángulo de Galatzó’ se podrán ubicar naves de tipo comercial como las ya existentes en Son Bugadelles.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa (PP), volvió a incidir en la idea de que el futuro desarrollo urbanístico de esa parcela se hará de forma dialogada y consensuada tanto con los propietarios de esos solares como los vecinos de la urbanización Galatzó. Bujosa vino a decir que aún no hay nada decidido, puesto que se estaba a la espera de la constitución definitiva de la junta de compensación, que agrupa a todos los propietarios de estos terrenos.

En todo caso, Bujosa provocó una reacción airada de los vecinos presentes en el pleno al asegurar que habían sido objeto de “manipulación”, lo que negaron desde la oposición socialista.

Más de 450.000 metros cuadrados

Los terrenos hacia donde se proyecta la ampliación del polígono suman más de 450.000 metros cuadrados y se sitúan entre la urbanización Galatzó, el polígono y el Passeig Calvià que discurre en paralelo a la autovía.

Una vista general del 'triángulo de Galatzó', terrenos por donde se puede ampliar el polígono de Son Bugadelles

Una vista general del 'triángulo de Galatzó', terrenos por donde se puede ampliar el polígono de Son Bugadelles / Juan Luis Iglesias

La idea de ampliar el polígono no es una novedad, sino que se arrastra desde hace casi dos décadas cuando se empezó a hablar de ello en tiempos del alcalde Carlos Delgado (PP), que se enfrentó a una fuerte oposición de los vecinos, temerosos de perder calidad de vida.

La cuestión ha conocido periodos de letargo y de reactivación, sin que hasta la fecha haya fructificado el crecimiento del suelo industrial. En la pasada legislatura, el PSOE planteó un ecobarrio en esta zona. Tampoco se materializó.

