Patrimonio
Sa Pobla recupera el rosetón dañado por la borrasca Gloria en 2020
El obispado y el Consell han ejecutado la restauración de este elemento de tres metros de diámetro ubicado en la parroquia de Sant Antoni
El Obispado de Mallorca, el Consell de Mallorca y la parroquia de Sant Antoni de sa Pobla han presentado este jueves la restauración del rosetón de la iglesia parroquial de sa Pobla, después de los daños provocados por la tormenta 'Gloria' en el año 2020. El acto ha sido presidido por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y ha contado con la presencia del alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut; la directora insular de Patrimonio del Consell, Maria Bel Arnau; el vicario episcopal para el Patrimonio Histórico del Obispado de Mallorca, Francesc Vicens, y los representantes del equipo de restauración, Raquel Garduño y Muy Morei.
El rosetón, un ventanal circular de unos 3 metros de diámetro, datado de principios del siglo XVIII, es uno de los elementos más identificativos del templo y originariamente era la principal entrada de luz en la iglesia. El ventanal circular está formado por ocho paneles trapezoidales con motivos florales que rodean el medallón central con la Tau de Sant Antoni.
Tras el temporal 'Gloria', el rosetón perdió dos paneles, lo que provocó entradas de agua, oxidación de algunos elementos metálicos y el debilitamiento de la armadura de madera, entre otros daños. La pandemia de la Covid y la falta de recursos, agravada por el robo de parte de los fondos recaudados por la parroquia, aplazaron la intervención. "La colaboración entre el Obispado y el Consell, a través de la Comisión Mixta, ha hecho posible la realización de este proyecto de conservación y restauración, con un presupuesto total de 43.000 euros", explica el Bisbat en una nota.
La intervención ha permitido reintegrar los paneles perdidos, limpiar y consolidar el mosaico vítrico, sanear y reforzar la armadura de madera con tratamiento antifúngico y antixilófagos, renovar los sistemas de anclaje e incorporar una protección exterior para minimizar humedades, cambios térmicos e impactos. Además, se han establecido medidas de conservación preventiva para garantizar la durabilidad del conjunto.
