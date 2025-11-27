Restricciones de tráfico en Formentor: menos coches diarios y más multas

La pasada campaña de restricciones de tráfico en Formentor, que se ha aplicado entre el 1 de junio y el 31 de octubre, se ha saldado con un ligero descenso en el número de vehículos que han visitado esta popular península del municipio de Pollença y, al mismo tiempo, en un aumento de las sanciones a infractores que no han respetado las condiciones de las limitaciones de tráfico.

Así se desprende de los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha contabilizado a lo largo de estos cinco meses un total de 297.137 vehículos que han accedido desde el Port de Pollença hasta la playa, en su inmensa mayoría, y también hasta el faro, un tramo que estaba vetado al acceso de vehículos privados. Esta cifra engloba a todos los vehículos que han pasado por el punto kilométrico 2 ubicado en la salida del Port de Pollença, por lo que, según precisa la DGT, también incluye a los buses lanzadera del Govern que se dirigen hasta el faro de Formentor porque estos “pasan repetidamente por las cámaras de control y por tanto aumentan artificialmente el cómputo”.

Una vez restados los vehículos que aceden al segundo tramo de restricciones, es decir, desde la playa de Formentor hasta el faro, donde solo estaban autorizados tanto los buses lanzadera como los vehículos que cumplían determinadas excepciones, la DGT ha registrado un total de 258.364 vehículos que “han accedido y han permanecido en la zona de la playa de Formentor durante la campaña”.

Si se tiene en cuenta que la campaña se ha prolongado a lo largo de 153 días, se puede calcular que una media de 1.688 vehículos diarios se han desplazado desde el Port de Pollença hasta la playa de Formentor este pasado verano. La cifra contrasta con la registrada el pasado año 2024, cuando la media de vehículos diarios en este mismo tramo fue de 1.722, por lo que se puede deducir que este año 2025 ha habido menos tráfico diario en esta zona del norte de Mallorca.

Coches hacen cola para entrar al aparcamiento de la playa de Formentor, gestionado por el Ayuntamiento de Pollença. / J. Frau

Cabe recordar que en el pasado año 2024 las restricciones de tráfico en Formentor duraron un mes menos que este pasado verano, ya que las limitaciones se aplicaron entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, cuando este año se han prolongado hasta el 31 de octubre por petición expresa del Ayuntamiento de Pollença. Durante este periodo pasaron 210.069 vehículos hasta la playa, con una media diaria algo superior a la registrada este año.

En cuanto al número de expedientes sancionadores generados por las limitaciones de tráfico, la DGT informa de un total de 2.314 durante los cinco meses que ha durado la campaña de restricciones. La media de multas diarias asciende a 15,12, una cifra muy superior a la registrada en 2024, un total de 1.175 sanciones, con una media de 9,6 multas al día, si bien es cierto que en 2024 la campaña se prolongó durante 122 días, 31 días menos que este año.

La DGT ha explicado que la inmensa mayoría de las sanciones se deben al acceso sin autorización a la zona del faro de Formentor, con un total de 2.285 casos, y que solo 29 expedientes sancionadores corresponden a accesos indebidos a la zona de la playa de Formentor. Cabe recordar que el acceso desde el Port de Pollença hasta la playa de Formentor estaba condicionado al número de plazas disponibles en el aparcamiento grande de la playa, gestionado por el Ayuntamiento de Pollença. Un panel informativo ubicado en la última rotonda del Moll en dirección a Formentor indicaba a los conductores si había plazas disponibles. Los vehículos sancionados en este tramo habrían decidido seguir el viaje en dirección a la playa de Formentor a pesar de la falta de plazas de aparcamiento.

Las multas por saltarse las restricciones de acceso a Formentor en verano pueden ser de hasta 200 euros, aunque se puede reducir hasta los 100 euros si se paga pronto. La cantidad exacta depende de la infracción, como circular en horas no permitidas o estacionar en lugares no señalizados.