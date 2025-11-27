Presupuesto 2026 en Consell: 6,14 millones, impuestos congelados y la reforma de la calle Ramon Llull

El pleno del Ayuntamiento de Consell aprobó el presupuesto municipal para el año 2026, que asciende a 6.140.000 euros, con los votos favorables de Som Consell y PSOE —que forman el equipo de gobierno—, el voto en contra del PP y la ausencia de la regidora no adscrita Margalida Llabrés.

Una de las principales novedades de las cuentas para 2026 es la congelación de los impuestos municipales, que no experimentarán ningún incremento. El capítulo de gastos se sitúa en 5.925.000 euros, de manera que queda un margen de 215.000 euros destinado a imprevistos que puedan surgir durante el ejercicio.

En el apartado de inversiones, el Ayuntamiento prevé destinar 1.350.000 euros a mejoras en el municipio. La actuación más destacada es la reforma de la calle Ramon Llull, con una inversión de 900.000 euros destinada al asfaltado, la renovación de la iluminación y la mejora de las canalizaciones.

Remanente

En la misma sesión plenaria también se aprobó el uso del remanente de tesorería del año 2025, por un importe de 1.665.000 euros, para financiar nuevas inversiones. La partida más elevada será la construcción de 200 nichos en el cementerio municipal, con un coste de 850.000 euros. Asimismo, se contempla la reforma del edificio de Sa Ses Monges, presupuestada en 450.000 euros, además de otras actuaciones como pavimentaciones y reformas de calles y la construcción de una nueva pista de baloncesto, hasta completar el total del remanente destinado a inversiones, que asciende a 1.665.000 euros.