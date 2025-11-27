Soberanía energética
El pleno de Santa Maria rechaza la planta de baterías de litio
La corporación apoya por unanimidad dos mociones del equipo de gobierno y PSOE que expresan su rechazo a este tipo de instalaciones en suelo rústico
El pleno celebrado este pasado miércoles en el Ayuntamiento de Santa Maria del Camí aprobó por unanimidad dos mociones presentadas por el equipo de gobierno de Més, con el apoyo del PSOE, que posicionan al municipio del Raiguer en contra del proyecto de construcción de una planta de baterías de litio en suelo rústico. Por una parte, se aprobó una propuesta a favor de preservar el suelo rústico y de la soberanía energética, un texto cuyo argumento central ya fue aprobada por el pleno en el año 2023, aunque en esta ocasión la propuesta se ha actualizado para incluir el rechazo a las centrales de baterías en suelo rústico que no están vinculadas al autoconsumo.
Por otra parte, otra moción se refería exclusivamente a la protección del suelo rústico con motivo del proyecto de una planta de almacenaje energético mediante el sistema de baterías de litio, que también fue apoyada por todos los partidos con representación municipal.
Caber recordar que, tal y como publicó este diario, la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern ha sacado a información pública la declaración de interés estratégico del proyecto Laurea BESS III Energy, que se situaría en una parcela con una superficie de 2.712 metros cuadrados, en el polígono 3, parcela 33, de Santa Maria.
Las objeciones expuestas por la entidad Amics de la Vall de Coanegra son numerosas, empezando por el hecho de que, a su entender, la planta carece de un “interés público que justifique el tratamiento de industrial estratégico”. “Es una actividad privada y especulativa con ánimo de lucro, sin proceso productivo y sin creación de puestos de trabajo”, aseguraron hace varios días.
De igual forma, argumentaron que implicaría un uso “improcedente” del suelo rústico común, “que debería destinarse exclusivamente a usos agrícolas, ganaderos o forestales”. Recordaron además que, para su autorización, harían falta una declaración de interés general y el informe territorial preceptivo del Consell de Mallorca.
El suelo rústico de Mallorca está amenazado actualmente por diversos proyectos de similares características que han provocado una profunda preocupación entre los vecinos y vecinas que residen a poca distancia de las plantas, como es el caso de Pollença, donde la sociedad local se ha organizado, con el apoyo de Ayuntamiento, para evitar la habilitación de una planta de baterías de litio. En el municipio de Inca también se ha presentado un proyecto, aunque en este caso se ha emitido una resolución en contra por parte del Consell de Mallorca.
