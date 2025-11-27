Una gran Pista de Aventuras, la gran atracción de las fiestas de Navidad en Manacor

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado el programa de Navidad con una clara apuesta por las actividades familiares y, especialmente, por los más pequeños. La gran novedad de este año será la Pista de Aventuras, un espacio lúdico pensado para niños de entre 0 y 12 años que se instalará en el Polideportivo de La Salle los días 2, 3 y 4 de enero.

El recinto contará con juegos, hinchables, circuitos de retos y propuestas de psicomotricidad, convirtiéndose en uno de los principales reclamos del calendario navideño municipal. La entrada será gratuita, pero se accederá mediante tickets obtenidos por compras superiores a 10 euros en el comercio local, una fórmula que combina ocio infantil y apoyo al tejido comercial del municipio.

Según la delegada de Fiestas, Maria del Mar Nicolau, “la Pista de Aventuras es una apuesta clara por una Navidad vivida en familia, en la que los niños tengan un papel protagonista y puedan disfrutar de actividades pensadas expresamente para ellos”. La iniciativa, añade, busca “crear espacios seguros, divertidos y accesibles en unas fechas en las que la ilusión se vive de forma más intensa”.

Una de las novedades del programa será también la feria de atracciones infantiles de Navidad, instalada del 5 de diciembre al 5 de enero en la rambla del Rei En Jaume. Las luces de Navidad se encenderán el 5 de diciembre con el encendido de luces en la plaza del Rector Rubí, un acto que marca el inicio de un mes repleto de actividades culturales, educativas y festivas. Además, el tradicional Trenet de Nadal volverá a funcionar en varias jornadas de diciembre y enero, conectando los principales ejes comerciales de la ciudad y reforzando la dinamización económica durante la campaña navideña.

El programa navideño de Manacor incorpora también un amplio abanico de talleres creativos —como los de neules, circo, ornamentos y propuestas gastronómicas infantiles— junto con espectáculos culturales diseñados para el público familiar. Uno de los platos fuertes será el musical El Drac Màgic, que se representará en el Auditori de Manacor entre el 23 y el 29 de diciembre. Una de las actividades más destacadas será el I Encuentro de Grupos de Góspel de Manacor, que reunirá a más de 150 cantantes en distintos puntos del centro de la ciudad y culminará con una actuación conjunta en la plaza del Rector Rubí. Será el sábado 13 de diciembre.

Por su parte, el Mercadillo de Navidad se traslada este año al centro: entre la plaza des Cós y la plaza del Rector Rubí. La cita será el 12 y el 13 de diciembre.

'Les neules', protagonistas de la Navidad manacorina

Las neules vuelven a ser un elemento central del programa, con talleres, exposiciones, rutas y actividades pedagógicas en distintos espacios del municipio. La Torre del Palau, la Biblioteca, la Institución Alcover, la parroquia dels Dolors y otros muchos espacios expondrán neules elaboradas por escuelas, colectivos y vecindario. El delegado de Cultura, Ferran Montero, ha destacado que “las neules son una tradición que nos singulariza y nos conecta con nuestra identidad. Mantenerlas vivas es una manera de transmitir patrimonio y hacerlo visible.”

Desde el Ayuntamiento destacan que el programa de este año “ha sido construido de forma coral”, gracias a la implicación de entidades culturales, asociaciones, colectivos y voluntariado. La delegada de Campañas Comerciales, Maria Antònia Truyols, subraya que iniciativas como la Pista de Aventuras y el trenet “refuerzan la proximidad, estimulan las compras en el comercio de Manacor y generan un ambiente festivo en las calles”.

Con esta apuesta, Manacor consolida una Navidad centrada en las familias y en la creación de espacios compartidos para la infancia, que vivirá los primeros días del nuevo año entre juegos, retos y diversión en la gran Pista de Aventuras.