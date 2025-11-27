Formentor, robado a los mallorquines

Supongamos que una barriada de Palma está saturada de coches, con embotellamientos constantes y vecinos al borde del ataque de nervios. Imaginemos que la autoridad competente decide en buena lógica que se prohíbe el tráfico en esa zona excepto a los residentes, y que el resto de palmesanos que también pagan impuestos solo pueden acceder al enclave colapsado mediante el transporte público. El estupor generalizado solo iría superado por el escándalo. Pues bien, este procedimiento se ha adoptado al milímetro en la península de Formentor, que solo en teoría ocupa suelo mallorquín.

El interrogante brota inmediato. ¿Qué diferencia hay entre los vecinos de Formentor y los residentes de los barrios palmesanos agobiados por el tráfico y la ausencia de aparcamientos? Casi da vergüenza precisar que los primeros son millonarios por definición, por lo que quedan exentos de sufrir atascos en el acceso a sus terceras o cuartas residencias.

Y para quienes avisan de que la saturación resultaría en el enésimo asesinato de la gallina de los huevos de oro, nadie abandonará la «sombra del paraíso» cantada por Octavio Paz debido al exceso de concurrencia. Un ejemplo histórico reforzará esta tesis. Nada menos que Gary Cooper aterriza en Mallorca y se dirige al Hotel Formentor en agosto de 1956. No había efectuado reserva y no había habitaciones libres, por lo que tiene que regresar a Palma. A la mañana siguiente, vuelve a llamar a la puerta del establecimiento. Tantas veces como haga falta.

La dolorosa desaparición del Hotel Formentor es secundaria frente a la expropiación de la península en su conjunto, que la Dirección General de Tráfico ha explotado además como un negocio, al otorgar un pase a quien justifique una consumición o menú en los establecimientos de la playa. Dando por supuesto que ni un solo coche con matrícula extranjera ilegal tiene franqueado el acceso.

Formentor es público a la hora de pagar el mantenimiento de las carreteras, y privado a la hora de utilizarlas. Menudo insulto para quienes habitan zonas colapsadas de Palma, que son todas.