La Coral de Felanitx celebra sus 50 años | La comisaria de la exposición, Magdalena Bennàssar: "Ha sido una travesía llena de aprendizajes”

La Casa de Cultura, que depende del centre Cultural de Felanitx, fue el espacio en el que se congregaron los actuales cantantes y algunos de los que ha sido parte activa de la Coral de Felanitx en un acto celebrado el viernes. El motivo no era otro que el de contemplar la exposición que, con motivo del cincuentenario de la formación, han preparado algunos de sus miembros, en especial Magdalena Bennàssar, que ha actuado como comisaria de la muestra, que lleva por título “Un viatge coral”. Para Bennàssar, el título “pretende evocar movimiento, crecimiento, riesgo, diversión, esfuerzo, sorpresa y experiencias compartidas, pues todos estos valores describen el camino recorrido por la Coral, cada ensayo, cada concierto y cada encuentro son etapas de una travesía llena de aprendizaje, emociones y complicidad”.

Margalida Massutí, directora de la Coral de Felanitx. / Pere Estelrich i Massutí

En diferentes espacios del Casal se exponen carteles de conciertos, fotografías de algunos de ellos, partituras y poemas dedicados al grupo, imágenes grabadas en vídeo de colaboraciones con otros artistas, así como elementos físicos como el diapasón, el atril y la banqueta del primer director, Jaume Estelrich Juan y dos creaciones artísticas curiosas: una clave de sol realizada con partituras de canciones que ha interpretado la coral y una especie de collage que representa “todo lo que implica pertenecer a un grupo que expresa sus sentimientos con la voz”, aclara la comisaria.

Catalina Antich, acompañada por Jaume Nicolau, canta en la Coral desde su fundación. / Pere Estelrich i Massutí

Motivo de orgullo

Al acto asistieron, además de los que son o han sido cantantes del grupo, familiares de los mismos, algunas de las autoridades y la directora actual, Margalida Massutí. Para ella, “celebrar ese aniversario es un motivo de emoción y orgullo, pues de muy joven formé parte del grupo que con el tiempo he tenido el honor de dirigir”, y añade: “Miro hacia atrás y veo un camino tejido con voces, amistades y vivencias compartidas y que han hecho de la coral mucho más que un proyecto musical”. La muestra, que estará abierta hasta el 14 de diciembre, va acompañada de un libro muy bien ilustrado y que contiene colaboraciones de personas que han estado o están ligadas al grupo.