La Coral de Felanitx celebra sus 50 años | La comisaria de la exposición, Magdalena Bennàssar: "Ha sido una travesía llena de aprendizajes”
La muestra, que estará abierta hasta el 14 de diciembre, va acompañada de un libro que contiene colaboraciones de personas que han estado o están ligadas a la formación
La Casa de Cultura, que depende del centre Cultural de Felanitx, fue el espacio en el que se congregaron los actuales cantantes y algunos de los que ha sido parte activa de la Coral de Felanitx en un acto celebrado el viernes. El motivo no era otro que el de contemplar la exposición que, con motivo del cincuentenario de la formación, han preparado algunos de sus miembros, en especial Magdalena Bennàssar, que ha actuado como comisaria de la muestra, que lleva por título “Un viatge coral”. Para Bennàssar, el título “pretende evocar movimiento, crecimiento, riesgo, diversión, esfuerzo, sorpresa y experiencias compartidas, pues todos estos valores describen el camino recorrido por la Coral, cada ensayo, cada concierto y cada encuentro son etapas de una travesía llena de aprendizaje, emociones y complicidad”.
En diferentes espacios del Casal se exponen carteles de conciertos, fotografías de algunos de ellos, partituras y poemas dedicados al grupo, imágenes grabadas en vídeo de colaboraciones con otros artistas, así como elementos físicos como el diapasón, el atril y la banqueta del primer director, Jaume Estelrich Juan y dos creaciones artísticas curiosas: una clave de sol realizada con partituras de canciones que ha interpretado la coral y una especie de collage que representa “todo lo que implica pertenecer a un grupo que expresa sus sentimientos con la voz”, aclara la comisaria.
Motivo de orgullo
Al acto asistieron, además de los que son o han sido cantantes del grupo, familiares de los mismos, algunas de las autoridades y la directora actual, Margalida Massutí. Para ella, “celebrar ese aniversario es un motivo de emoción y orgullo, pues de muy joven formé parte del grupo que con el tiempo he tenido el honor de dirigir”, y añade: “Miro hacia atrás y veo un camino tejido con voces, amistades y vivencias compartidas y que han hecho de la coral mucho más que un proyecto musical”. La muestra, que estará abierta hasta el 14 de diciembre, va acompañada de un libro muy bien ilustrado y que contiene colaboraciones de personas que han estado o están ligadas al grupo.
Suscríbete para seguir leyendo
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Denuncian el vertido de restos de asfalto en suelo inundable del Port d’Andratx tras una obra encargada por el Consell
- Nace Balear 1983: la nueva cerveza de Mallorca que quiere conquistar el gran consumo