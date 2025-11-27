Calvià colocará la escultura de un tricornio de 200 kilos en homenaje a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova

El pleno del Ayuntamiento de Calvià tiene previsto aprobar este jueves por unanimidad una declaración institucional para la instalación de un monumento en memoria de los dos guardias civiles fallecidos en el atentado perpetrado por ETA el 30 de julio de 2009 en Palmanova. La obra, una escultura de un tricornio sobre una base de cemento, se ubicará de forma permanente para recordar a los agentes Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García, que fueron las últimas víctimas de la banda terrorista.

Según el texto de la declaración, aunque desde entonces se celebra anualmente un acto conmemorativo en el lugar, la institución municipal considera que "la memoria de las víctimas necesita un símbolo permanente, visible para todos, que rinda un verdadero homenaje a quienes dieron su vida por la seguridad y libertad de todos".

La escultura conmemorativa ha sido diseñada y donada por el artista José Carlos Terroba Bello. La pieza, que representa un tricornio de la Guardia Civil, está elaborada en hierro de 5 milímetros y se asienta sobre una base de cemento blanco.

Con un peso aproximado de 200 kilos y 110 centímetros de altura, contará con un sistema de iluminación interior en tonos verdes, evocando el uniforme de la Guardia Civil, así como dos luces laterales. El objetivo, según se expone, es generar "un espacio de recogimiento y respeto".

Detalle de la escultura en recuerdo a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova / DM

La obra irá acompañada de una placa conmemorativa donde se plasmará por escrito el recuerdo a las víctimas y será el propio artista autor de la escultura quien se encargará de su mantenimiento, según puede leerse en la declaración institucional que será aprobada este jueves durante el pleno municipal.

Calle Diego Salvá Lezaun

"Este monumento, además de rendir homenaje a las víctimas y honrar a sus familias, es también un gesto de compromiso con la verdad, la dignidad y la memoria. Su presencia en un espacio público, mantendrá vivo el recuerdo del sacrificio de quienes defendieron nuestra libertad y además será un ejemplo para las futuras generaciones", enfatiza el Ayuntamiento calvianer, gobernado por PP y Vox.

El Consistorio asume en la declaración el compromiso de llevar a cabo la colocación de la escultura en la calle Diego Salvá Lezaun "en el mismo lugar del atentado", a fin de garantizar que Calvià siga siendo un municipio que "honra a las víctimas del terrorismo y que no permitirá que el paso del tiempo diluya el reconocimiento de quienes pagaron el precio más alto por España".

Últimas víctimas de ETA

El 30 de julio de 2009 fue cuando los dos guardias civiles murieron al estallar una bomba lapa colocada bajo su coche patrulla en Palmanova. Cada año, autoridades, vecinos y familiares de las víctimas celebran un emotivo acto en su memoria.

Fue el último atentado de ETA con víctimas mortales en España. La explosión tuvo lugar a las 13.50 horas, frente al cuartel de Palmanova, en Calvià.