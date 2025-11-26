Snowboard sobre el granizo en Mallorca
Algunos han aprovechado la fuerte granizada para practicar deportes inusuales en la isla
Palma
La granizada caída este miércoles en varios puntos de Mallorca, especialmente en el norte y el levante de la isla, ha cubierto durante un rato carreteras y campos.
La intensidad de la granizada, que ha provocado algunos problemas de circulación, ha hecho también que algunos malloquines aprovecharan para realizar actividades impropias de la isla.
Este es el caso de Manuel Herrera, que tras la fuerte precipitación en el Llevant ha decidido hacer snowboard en las calles cubiertas de un manto blanco que podría parecer nieve, pero en realidad era granizo.
Alerta por viento
Tras la granizada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apliado la alerta naranja por viento al norte de Mallorca hasta las 11:00 horas de este jueves.
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Denuncian el vertido de restos de asfalto en suelo inundable del Port d’Andratx tras una obra encargada por el Consell
- El temporal deja un impresionante cap de fibló en Deià