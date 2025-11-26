Snowboard sobre el granizo en Mallorca

La granizada caída este miércoles en varios puntos de Mallorca, especialmente en el norte y el levante de la isla, ha cubierto durante un rato carreteras y campos.

La intensidad de la granizada, que ha provocado algunos problemas de circulación, ha hecho también que algunos malloquines aprovecharan para realizar actividades impropias de la isla.

Este es el caso de Manuel Herrera, que tras la fuerte precipitación en el Llevant ha decidido hacer snowboard en las calles cubiertas de un manto blanco que podría parecer nieve, pero en realidad era granizo.

Alerta por viento

Tras la granizada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apliado la alerta naranja por viento al norte de Mallorca hasta las 11:00 horas de este jueves.