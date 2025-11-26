Sant Llorenç no brillará esta Navidad con Ferrero Rocher
La campaña Juntos brillamos más ya tiene los cinco municipios de España que pasan a la final: A Guarda, Bullas, Cudillero, Fuente del Maestre y Tejeda
El Ayuntamiento ‘llorencí’ ha agradecido a todas las personas que se han implicado en el concurso
Sant Llorenç no pasa de fase en el concurso de Ferrero Rocher Juntos brillamos más. Los cinco pueblos de España que se juegan poder vivir una iluminación espectacular estas Navidades son: A Guarda en Galicia; Bullas en Murica; Cudillero en Asturias, Fuente del Maestre en Extremadura y Tejeda en Canarias. El anuncio del pueblo ganador será el 15 de diciembre.
Sant Llorenç se ha volcado estas semanas en el concurso decorando el municipio con los tradicionales bombones dorados de la firma de chocolates. El Ayuntamiento ha agradecido la implicación de todas las personas que han colaborado en la campaña Juntos brillamos más.
Implicación
“Vuestra implicación, entusiasmo y apoyo han hecho que el municipio brille con más fuerza que nunca, demostrando que cuando nos unimos como pueblo somos capaces de hacer grandes cosas. No hemos podido clasificarnos entre los cinco pueblos más votados. Nunca olvidaremos los momentos vividos, compartiendo y disfrutando todos juntos de esta campaña”, ha compartido el Ayuntamiento en sus redes sociales.
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Denuncian el vertido de restos de asfalto en suelo inundable del Port d’Andratx tras una obra encargada por el Consell
- El temporal deja un impresionante cap de fibló en Deià