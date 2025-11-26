Reclaman al Consell de Mallorca que ceda al Ayuntamiento la ronda de Algaida
Los socialistas argumentan que la cesión facilitaría el mantenimiento y buen estado del paseo por parte del consistorio
Los socialistas de Algaida, Pina y Randa han reclamado al Consell de Mallorca la cesión de la ronda de Algaida al Ayuntamiento. Según han argumentado desde la Agrupación en nota de prensa, esta cesión facilitaría el mantenimiento y buen estado del paseo por parte del Ayuntamiento. La portavoz socialista y alcaldesa del municipio, Margalida Fullana, ha señalado que el paseo de la ronda y la ronda se encuentran en "muy mal estado".
"Desde el Ayuntamiento hacemos un mantenimiento básico pero es el Consell el que tendría que mantener la ronda, porque es competencia suya y son ellos los que se tienen que hacer cargo", ha subrayado Fullana. A su criterio, mientras el Consell tramita y gestiona la cesión, la institución insular se tiene que hacer cargo de mantenimiento. "Es una demanda que hacen todos los vecinos y vecinas", ha sostenido.
Igualmente, según la socialista, el Ayuntamiento de Algaida continuará reclamando actuaciones "reales" al Consell de Mallorca. "Ya hemos solicitado y mantenido diversas reuniones con el Consell y, por el bien de los vecinos, esperamos que la institución trabaje para encontrar una solución", ha concluido.
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Denuncian el vertido de restos de asfalto en suelo inundable del Port d’Andratx tras una obra encargada por el Consell
- El temporal deja un impresionante cap de fibló en Deià