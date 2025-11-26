Movilidad
La principal avenida de Santa Ponça será zona azul temporal para favorecer la rotación de vehículos durante unas obras
A partir del uno de diciembre y hasta el 31 de marzo, la regulación de aparcamiento se aplicará en la avenida Jaume I, en el tramo entre la rotonda del supermercado y la de la plaza grande
Las primeras dos horas y media de estacionamiento serán gratuitas
A partir del próximo 1 de diciembre, el aparcamiento en la calle Jaume I de Santa Ponça, concretamente en el tramo comprendido entre la rotonda del principal supermercado del núcleo y la plaza de la Pinada, contará con una regulación específica. El Consistorio calvianer pondrá en marcha una zona azul temporal con el objetivo de asegurar la rotación de vehículos mientras duren las obras en esta arteria, que es la principal de la localidad y una de las más largas del municipio.
Los usuarios dispondrán de 2 horas y 30 minutos de aparcamiento gratuito. Para aparcar, será obligatorio obtener un tique en las máquinas de la ORA y exponerlo de forma visible en el interior del vehículo. Los tiques serán gratuitos, según informó el Ayuntamiento en sus redes sociales.
El horario de regulación será de lunes a viernes, en dos franjas: de 9:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Los sábados estará activa solo en horario de mañana, de 9:30 a 13:30 horas. Los domingos y días festivos no habrá ningún tipo de regulación, por lo que el aparcamiento será libre.
Esta zona azul temporal estará vigente durante cuatro meses, desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, ambas fechas inclusive. En temporada alta, ésta y otras calles turísticas del municipio están afectadas por una zona azul de pago por tiempo de estacionamiento.
Importante obra de reforma
La primera fase de los trabajos de mejora de la Avenida rey Jaume I empezó en noviembre de 2024 en los 540 metros lineales que conectan la rotonda del supermercado Eroski con la parada de taxis ubicada en la plaza de la Pinada de Santa Ponça.
Durante el primer invierno, las tareas se concentraron en la parte de la avenida que va en dirección a Palma. Se realizaron mejoras de carácter subterráneo, como la sustitución de las tuberías que conducen aguas fecales y regeneradas, entre otras actuaciones.
Tras la primera fase, la previsión del Consistorio era realizar otras dos. En la segunda fase, actualmente en ejecución, se avanzará en el embellecimiento de un sentido de la avenida, y la tercera se dedicará a embellecer el sentido contrario, según informó en su momento el Ayuntamiento.
El presupuesto total es de 5,4 millones de euros, de los cuales Govern y el Gobierno de España ponen 953.772,89 euros, mientras el Consistorio aporta 3,5 millones de euros.
