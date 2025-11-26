Muere la pintora Maria Vich i Nadal, Hija Predilecta de Felanitx, a los 94 años

El Ayuntamiento de Felanitx ha lamentado este miércoles el fallecimiento de la pintora Maria Vich Nadal (Felanitx, 1931) a los 94 años. Maria Vich había sido proclamada como Hija Predilecta de Felanitx en diciembre de 2021, convirtiéndose así en la primera mujer en los últimos 200 años en recibir este título honorífico.

El acto coincidió con la exhibición en la Casa de Cultura de Felanitx de la exposición dedicada a la trayectoria de Maria Vich i Nadal, ‘una gran dona felanitxera’. Varios meses después de su proclamación, un retrato suyo elaborado por el pintor Miquel Sebastián Llambías fue colgado en la sala de plenos junto al resto de Hijos Predilectos de la localidad, un acto que contó con la presencia de familiares de la pintora y representantes de la Fundació Barceló.

El Ayuntamiento colgó en 2022 el cuadro dedicado a la Hija Predilecta en la sala de plenos. / Ajuntament

Maria Vich dedicó toda su vida al arte, cuando todavía pocas mujeres se abrían paso en el mundo de la pintura. Su trabajo fue reconocido en diversas galerías de Mallorca. En 1996 cedió a la Fundació Barceló más de 200 cuadros que actualmente forman parte del fondo patrimonial de esta entidad.

A lo largo de los años, la artista fallecida ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Una gran parte de su obra paisajística se inspira en su municipio natal. Las mujeres trabajadoras también han tenido un gran protagonismo en sus obras artísticas.