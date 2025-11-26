Obituario
Muere la pintora Maria Vich i Nadal, Hija Predilecta de Felanitx, a los 94 años
La artista 'felanitxera' ha sido la primera mujer del municipio en obtener este título honorífico en los últimos 200 años
El Ayuntamiento de Felanitx ha lamentado este miércoles el fallecimiento de la pintora Maria Vich Nadal (Felanitx, 1931) a los 94 años. Maria Vich había sido proclamada como Hija Predilecta de Felanitx en diciembre de 2021, convirtiéndose así en la primera mujer en los últimos 200 años en recibir este título honorífico.
El acto coincidió con la exhibición en la Casa de Cultura de Felanitx de la exposición dedicada a la trayectoria de Maria Vich i Nadal, ‘una gran dona felanitxera’. Varios meses después de su proclamación, un retrato suyo elaborado por el pintor Miquel Sebastián Llambías fue colgado en la sala de plenos junto al resto de Hijos Predilectos de la localidad, un acto que contó con la presencia de familiares de la pintora y representantes de la Fundació Barceló.
Maria Vich dedicó toda su vida al arte, cuando todavía pocas mujeres se abrían paso en el mundo de la pintura. Su trabajo fue reconocido en diversas galerías de Mallorca. En 1996 cedió a la Fundació Barceló más de 200 cuadros que actualmente forman parte del fondo patrimonial de esta entidad.
A lo largo de los años, la artista fallecida ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Una gran parte de su obra paisajística se inspira en su municipio natal. Las mujeres trabajadoras también han tenido un gran protagonismo en sus obras artísticas.
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Denuncian el vertido de restos de asfalto en suelo inundable del Port d’Andratx tras una obra encargada por el Consell
- El temporal deja un impresionante cap de fibló en Deià