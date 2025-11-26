Inca destina 1,5 millones a la creación de la nueva plaza del Teatre Principal

El Ayuntamiento de Inca destinará el próximo año 1,5 millones de euros para la reforma y embellecimiento del entorno del Teatre Principal y también para la creación de la plaza contemplada enfrente del equipamiento cultural. Es una de las partidas destinadas a inversiones, que sumarán 4,1 millones de euros en los presupuestos de 2026 que el equipo de gobierno PSOE-Més llevará a aprobación en el pleno de noviembre, que ascienden a 42,6 millones de euros y "se consolidan como un instrumento fundamental para continuar impulsando el progreso, el bienestar y la modernización de la ciudad", subraya el Ayuntamiento.

Cabe destacar que la inversión en el entorno del teatro ya había sido incluida en las cuentas de 2024 y 2025, pero no ha sido ejecutada todavía y volverá a figurar como uno de los proyectos estrella en los presupuestos del próximo ejercicio.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, destaca que se trata de «unas cuentas realistas, responsables y comprometidas con las personas, que refuerzan lo que funciona e impulsan los proyectos que continuarán definiendo el futuro de la ciudad».

El Consistorio explica que la distribución del presupuesto refleja las prioridades municipales: el 44,79% se destina a servicios mínimos (limpieza, seguridad, agua, etc.); 10,66% a servicios sociales; 14,36% a educación, cultura y deportes; 19% a servicios generales y soporte técnico y casi 6 millones de euros a fomento económico y mejora de espacios públicos.

A pesar de representar un ligero descenso del 2,02% respecto a 2025, el presupuesto para el próximo año del consistorio de la capital del Raiguer "refuerza los servicios esenciales, amplía al personal municipal y destina más de 4 millones de euros a inversiones transformadoras", apunta la institución, además de "reflejar el compromiso con bienestar de la ciudadanía y la modernización de los servicios y espacios públicos".

Principales inversiones

El presupuesto destina 4,1 millones de euros a inversiones reales, "centradas en proyectos estratégicos que modernizan y embellecen Inca". Además de la partida destinada a la adecuación del entorno del teatro, un proyecto recurrente en los últimos años pero todavía no ejecutado, se contemplan también 900.000 euros para ampliar el cementerio municipal, con 480 nichos nuevos; 750.000 euros para mejoras en el ciclo del agua, incluyendo contadores digitales y renovación de la red; y 100.000 euros para reforzar el pintado y repintado de la señalización vial. También se mantienen las líneas de subvenciones en la rehabilitación de fachadas y barrios, con 150.000 euros cada una.

Además, se reservan otros 175.000 euros para una nueva fase de compra de acciones del campo del Constància.

Por otra parte, las cuentas "refuerzan, un año más, los servicios públicos municipales, con incrementos destacados en contratos esenciales como el de limpieza viaria, que pasa de 2 millones de euros a 2,75 millones de euros". El presupuesto del contrato de escuelas de verano se incrementa también en 45.000 euros y el de monitorización deportiva en 140.000 euros.

Gastos de personal

El presupuesto incorpora un "importante refuerzo de recursos humanos" con la creación de nuevas plazas para mejorar la atención ciudadana y los servicios esenciales. Se incluyen 4 plazas de personal de limpieza, 4 educadores infantiles y 1 maestro para la Escola Infantil Toninaina, 1 auxiliar administrativo y 1 oficial de Servicios y Espacios Públicos.

Además, "se suman mejoras retributivas para el personal de limpieza y brigadas, así como ajustes salariales justificados por nuevas valoraciones del puesto de trabajo".

Los ingresos corrientes crecen un 7,76%, hasta los 41 millones de euros, impulsados principalmente por la mejora de la recaudación y el aumento de la participación en tributos del Estado. Esta cifra supone un aumento del 7,76% respecto al ejercicio anterior y en términos absolutos en importe de 2,95 millones de euros.

El Ayuntamiento subraya también que "por undécimo año consecutivo, se mantiene la deuda cero, lo que permite planificar inversiones con estabilidad y sin necesidad de recurrir al endeudamiento".