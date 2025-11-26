Una espectacular granizada tiñe de blanco Capdepera

Capdepera se ha despertado este martes completamente blanca. No, no ha nevado, pero una espectacular granizada ha sorprendido esta mañana al municipio gabellí, dejando calles, rotondas y espacios públicos cubiertos por una gruesa capa de granizo que, a simple vista, parecía nieve. Incluso las instalaciones deportivas de Es Figueral ofrecían una imagen invernal toda teñida de blanco poco habitual en la zona. De hecho, la intensidad de la precipitación ha obligado a muchos conductores a verter agua sobre los parabrisas para acelerar la fusión del hielo y poder poner sus vehículos en marcha.

FOTOS | La espectular granizada en Capdepera, en imágenes / Biel Capó

La granizada se ha producido alrededor de las once de la mañana. Apenas media hora después, el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca alertaba en sus redes sociales sobre la acumulación de granizo en las vías del Llevant y pedía extremar la precaución. El departamento que dirige Fernando Rubio, ha desplazado a la zona a unos 15 operarios y tres máquinas quitanieves para despejar la calzada de granizo y facilitar la circulación. Las zonas más afectadas han sido la carretera de Capdepera a Son Servera y la de Artà hacia el municipio serverí.

Según ha explicado el portavoz de Aemet, Miquel Gili, el fenómeno se ha concentrado especialmente en Capdepera, Artà y Son Servera: “Anoche ya hubo precipitaciones en forma de granizo en otras zonas, como en Alcúdia, y esta mañana han continuado. Con temperaturas muy bajas, de tres y cuatro grados, y al persistir la lluvia, el granizo descargado tanto anoche como hoy no ha llegado a fundirse. De hecho, ha costado mucho que desapareciera”. Gili ha añadido que no ha sido hasta el mediodía, con la aparición del sol y un ligero ascenso térmico, cuando el hielo ha empezado a derretirse. “Ha sido sobre todo un impacto visual, además de los problemas en las carreteras por la formación de placas de hielo”, ha resumido

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, se estima que han caído entre 30 y 40 litros por metro cuadrado. Parte de este registro no queda reflejado en los pluviómetros porque el granizo, al ser sólido, se acumula en su interior sin marcar correctamente. urante la noche se produjeron otras granizadas dispersas, pero ha sido esta mañana cuando la línea de precipitaciones ha descargado con fuerza sobre Capdepera. Después de la afectación en la zona del Llevant, el frente se ha ido desplazando hacia el sur, en dirección al mar, y va perdiendo intensidad.