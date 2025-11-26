El Consell de Mallorca premia dos trabajos para mejorar la gestión de la Tramuntana

El Consell de Mallorca ha concedido 10.000 euros a dos investigaciones que plantean propuestas para mejorar la gestión de la Serra de Tramuntana, en el marco de la tercera edición de los Premios de Investigación Serra de Tramuntana, dotados este año con 5.000 euros para cada trabajo galardonado.

Los premios, entregados por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller de Presidencia, Toni Fuster, han reconocido un estudio sobre planos militares del siglo XVIII y otro sobre accesibilidad para personas con discapacidad.

Una de las investigaciones premiadas es 'Inclusión social y derecho de acceso a la naturaleza. El caso de la Serra de Tramuntana', de Aina Font, maestra especializada en Pedagogía Terapéutica.

El trabajo analiza la accesibilidad del espacio natural aplicando la normativa legal y los principios de diseño universal. La Comisión de Selección ha considerado que se trata de una aportación necesaria que permitirá avanzar hacia una planificación más inclusiva, en consonancia con el Convenio Europeo del Paisaje.

El segundo proyecto galardonado es 'Los caminos de la Serra en el reconocimiento militar de 1793-1800', del geógrafo Miquel Àngel Escanelles Garau, un estudio exhaustivo de un documento militar inédito que recoge la red de caminos originales de la Serra a finales del siglo XVIII.

Los mapas analizados han permitido reconstruir el trazado previo a la construcción de las carreteras modernas, un conocimiento que la Comisión ha valorado como clave para la preservación del patrimonio histórico.

Galmés ha destacado que estas investigaciones "permiten adoptar nuevos puntos de vista y ayudarán a aplicar propuestas de mejora en la gestión del patrimonio mundial, convirtiéndolo en un lugar más inclusivo y más respetuoso con sus orígenes".

Los Premios de Investigación Serra de Tramuntana tienen como finalidad fomentar estudios que profundicen en los valores naturales, culturales y paisajísticos que motivaron la declaración de la Serra como Patrimonio Mundial por la Unesco.