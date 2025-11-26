Agricultura inteligente en Balears: ASAJA presenta las últimas innovaciones para optimizar las explotaciones

ASAJA-Balears ha reunido este miércoles por la tarde a una amplia representación del sector primario en una jornada dedicada a la digitalización agraria. El encuentro celebrado en Binicomprat, en Algaida, ha servido para mostrar las últimas tecnologías disponibles para mejorar la gestión de las explotaciones, reducir costes e impulsar la sostenibilidad. Durante la sesión, los 130 participantes han podido conocer diversas herramientas prácticas para incorporar la digitalización al día a día de las fincas. Uno de los momentos más destacados ha sido la demostración de drones agrícolas, que permiten mapear terrenos, detectar problemas antes de que sean visibles y aplicar tratamientos de precisión.

La jornada también ha profundizado en el funcionamiento de la conectividad digital de los tractores con el cuaderno digital (CUE), una tecnología que permite el monitoreo en tiempo real, optimiza el consumo e integra automáticamente los datos en el cuaderno de explotación, simplificando la gestión administrativa.

Encuentro de ASAJA en Binicomprat. / ASAJA

Estaciones meteorológicas

Además, se han presentado las nuevas estaciones meteorológicas conectadas, capaces de medir parámetros como la temperatura, la humedad o la lluvia para anticipar enfermedades de los cultivos, ajustar los riegos y mejorar la toma de decisiones. Su integración con el cuaderno digital ha despertado especial interés entre los asistentes.

ASAJA-Balears ha recalcado que la finalidad de la jornada es acompañar a los profesionales del campo en el proceso de modernización y facilitar la transición digital de las explotaciones agrarias. Según la organización, estas herramientas no solo representan un ahorro y una mejora de la eficiencia, sino también una apuesta clara por la sostenibilidad y el futuro del sector.

El conseller de Agricultura, Joan Simonet, y el presidente de ASAJA-BALEARS, Joan Company, han remarcado en la inauguración de la jornada la importancia de acompañar al sector agrario en su transición digital y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para reforzar la competitividad del campo balear. El director general de Agricultura, Fernando Fernández, también ha participado en las jornadas con una ponencia sobre la aplicación del cuaderno de explotación digital y la integración con el sistema estatal SIEX.