Selva consolida la muralla talayótica de la ermita de Crist Rei

Este pasado lunes empezó la tercera campaña de conservación en el muro fortificado de la ermita de Crist Rei de Selva. Esta nueva intervención da continuidad a los trabajos desarrollados durante los últimos años, centrados en la consolidación de los restos de la muralla talayótica. En esta ocasión, las tareas se sitúan al inicio del tramo de muralla conservado, un sector especialmente afectado por el crecimiento de acebuches en su interior, según explica el Ayuntamiento de Selva.

Los trabajos permitirán "mejorar la visibilidad y la lectura de la estructura", añade el Consistorio. Además, a partir de este año se llevará a cabo la consolidación del interior de la muralla, lo que facilitará que este estructura quede completamente a la vista y mejorando así su interpretación.

Autoridades y responsables de la intervención. / Ajuntament

Un año más, el proyecto cuenta con la participación de ArqueoCet, una iniciativa de inserción laboral para personas con discapacidad por trastorno mental y/o jóvenes en riesgo de exclusión social mediante la cultura y el patrimonio. De esta forma, el proyecto reafirma su doble compromiso: la conservación del patrimonio y su compromiso social.

Esta nueva campaña está financiada con 14.000 euros a través de la convocatoria de subvenciones para la recuperación de espacios arqueológicos y paleontológicos de Mallorca 2025 del Consell de Mallorca, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Selva.

La Ermita de Crist Rei es un antiguo oratorio en ruinas ubicado en el municipio de Selva, que fue construido en la década de 1920 y se derrumbó en los años 60 debido a movimientos de tierra por voladuras de minas cercanas. Aunque la estructura está destruida, el lugar es un mirador con vistas panorámicas y cuenta con un área de picnic.