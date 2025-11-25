Patrimonio da luz verde a la compra de la Fàbrica Nova de Sóller para salvarla del colapso

La comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca tiene previsto aprobar hoy la compra de la Fàbrica Nova de Sóller, una operación valorada en dos millones de euros que permitirá rescatar uno de los símbolos más importantes del patrimonio industrial de la isla. La compra y posterior adecuación del edificio tendrá un coste de 9,2 millones de euros.

El edificio, considerado un referente de la antigua industria textil sollerica, presenta actualmente una degradación severa y riesgo de colapso en diversas zonas, lo que hace temer una pérdida irreversible si no se interviene de forma urgente. Según los informes técnicos, la intervención pública es la única vía para garantizar su preservación a largo plazo. La adquisición tiene como objetivo proteger un elemento clave del patrimonio industrial e inmaterial de Mallorca y sentar las bases de un futuro museo textil de referencia en la isla.

La intención del Consell es poner en valor espacios patrimoniales emblemáticos para asegurar que su legado perdure y se transmita de generación en generación.

Nueve millones de euros

El proyecto prevé la creación de un gran museo y una exposición permanente dedicada a la industria textil de Sóller y Mallorca, integrando tanto el valor arquitectónico del inmueble como la maquinaria histórica y otros bienes muebles vinculados a la antigua actividad fabril.

Una imagen del interior del edificio industrial que será adquirido por el Consell. / J. Mora

Los próximos pasos que prevé realizar el Consell incluyen formalizar la compra antes de fin de año con la actual propiedad y ejecutar una intervención urgente de estabilización, cuyo proyecto ya está redactado. A continuación, se abordarán mejoras estructurales, la redacción del proyecto de restauración y museografía y, finalmente, la ejecución completa de las obras.

El coste total hasta la apertura del futuro museo asciende a 9,2 millones de euros. La reforma integral supondrá 6,5 millones; la contratación de técnicos especialistas, 230.000 euros; las intervenciones singulares vinculadas a la protección BIC, 200.000 euros; la restauración de bienes muebles y maquinaria, 500.000 euros; y la museografía y actividades, 1,69 millones, entre otros. El Consell prevé que museo tendrá un presupuesto anual que rondará el millón de euros.