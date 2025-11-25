Patrimonio industrial
Patrimonio da luz verde a la compra de la Fàbrica Nova de Sóller para salvarla del colapso
La adquisición del edificio industrial y la posterior adecuación tendrá un coste de 9,2 millones de euros
La comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca tiene previsto aprobar hoy la compra de la Fàbrica Nova de Sóller, una operación valorada en dos millones de euros que permitirá rescatar uno de los símbolos más importantes del patrimonio industrial de la isla. La compra y posterior adecuación del edificio tendrá un coste de 9,2 millones de euros.
El edificio, considerado un referente de la antigua industria textil sollerica, presenta actualmente una degradación severa y riesgo de colapso en diversas zonas, lo que hace temer una pérdida irreversible si no se interviene de forma urgente. Según los informes técnicos, la intervención pública es la única vía para garantizar su preservación a largo plazo. La adquisición tiene como objetivo proteger un elemento clave del patrimonio industrial e inmaterial de Mallorca y sentar las bases de un futuro museo textil de referencia en la isla.
La intención del Consell es poner en valor espacios patrimoniales emblemáticos para asegurar que su legado perdure y se transmita de generación en generación.
Nueve millones de euros
El proyecto prevé la creación de un gran museo y una exposición permanente dedicada a la industria textil de Sóller y Mallorca, integrando tanto el valor arquitectónico del inmueble como la maquinaria histórica y otros bienes muebles vinculados a la antigua actividad fabril.
Los próximos pasos que prevé realizar el Consell incluyen formalizar la compra antes de fin de año con la actual propiedad y ejecutar una intervención urgente de estabilización, cuyo proyecto ya está redactado. A continuación, se abordarán mejoras estructurales, la redacción del proyecto de restauración y museografía y, finalmente, la ejecución completa de las obras.
El coste total hasta la apertura del futuro museo asciende a 9,2 millones de euros. La reforma integral supondrá 6,5 millones; la contratación de técnicos especialistas, 230.000 euros; las intervenciones singulares vinculadas a la protección BIC, 200.000 euros; la restauración de bienes muebles y maquinaria, 500.000 euros; y la museografía y actividades, 1,69 millones, entre otros. El Consell prevé que museo tendrá un presupuesto anual que rondará el millón de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Denuncian el vertido de restos de asfalto en suelo inundable del Port d’Andratx tras una obra encargada por el Consell
- El temporal deja un impresionante cap de fibló en Deià