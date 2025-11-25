La Part Forana toma partido en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con homenajes, manifiestos y arte reivindicativo

La Part Forana se ha volcado este 25N en los actos conmemorativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que deja imágenes de unidad, reivindicación y homenaje a las víctimas en municipios de toda la isla.

Manacor ha protagonizado algunos de los actos más destacados, con una agenda que ha comenzado al mediodía en la plaza del Convent, donde autoridades, colectivos y ciudadanía han guardado un minuto de silencio en memoria de las 39 mujeres y los tres menores asesinados este año en España. La delegada de Igualdad, Carme Gomila, ha recordado que "estamos aquí para hacer memoria y denunciar" una violencia que en 2025 ya ha dejado 39 feminicidios en el Estado. El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso de no dar "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos de las mujeres.

A continuación, en el Claustre de Sant Vicenç Ferrer se ha inaugurado la exposición '25N, 25 Dones', un proyecto colectivo impulsado por Estel de Llevant que reúne relatos y obras creadas a partir de experiencias de mujeres con sufrimiento psíquico grave. Las piezas, articuladas en torno a los conceptos de retrato, objeto, espacio y relato, reivindican el arte como herramienta reparadora y de emancipación. Las artistas colaboradoras y representantes de la entidad han destacado la fuerza del proceso compartido entre las 25 participantes.

Los actos en Manacor continuarán esta tarde, con la lectura del manifiesto a cargo del Moviment Feminista de Mallorca en la plaza de sa Bassa, acompañada del espectáculo de danza 'Dins la pell de totes' del colectivo Nétes y la instalación 'Cadires buides'. Además, a lo largo de la semana el municipio ha programado una charla y la presentación del protocolo local contra las agresiones sexuales, sexistas y LGTBIQ+fóbicas en espacios de ocio y militancia.

El Ayuntamiento de Inca ha conmemorado un año más el 25N con un programa especial de actividades organizado desde el Espai de Dones d’Inca. La colocación de la banderola conmemorativa por parte de representantes de todas las fuerzas políticas del Consistorio ha dado inicio a la jornada y, posteriormente, alumnado de los centros educativos y usuarios de entidades del municipio se han reunido en la plaza de España, donde se han expuesto los murales reivindicativos elaborados para la ocasión. Durante el día, los asistentes pueden votar la obra que más les guste, la cual se convertirá en la portada de la revista 'Inca amb Veu de Dona' de 2026. Asimismo, se ha celebrado un homenaje a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante 2025, un acto de memoria colectiva que busca visibilizar la gravedad de esta violencia. La mañana también ha contado con talleres y puestos informativos y formativos abiertos al público.

La muestra se traslada esta tarde al Claustro de Sant Domingo, donde podrá visitarse libremente desde las 16 h y hasta el 28 de noviembre. Precisamente ese mismo día, a las 18.30 h en la plaza de España, se presentará 'Mareades', una pieza escénica de danza contemporánea creada por tres intérpretes que reflexiona, a través del movimiento y la simbología, sobre las violencias y la presión estructural que afectan a las mujeres. Este espectáculo, de carácter impactante y profundamente vivencial, será el encargado de cerrar los actos organizados en torno al 25N de la capital del Raiguer.

En Binissalem, la comunidad educativa ha tomado el protagonismo del 25N. Alumnos de los cuatro centros de Primaria se han reunido en el paseo del Born para leer un manifiesto trabajado durante el curso, en el que han reclamado persistencia en la lucha contra la violencia de género y más esfuerzos colectivos para alcanzar la igualdad real. El acto, organizado por los Servicios Sociales, ha incluido un minuto de silencio por las víctimas de 2025.

En Sóller y en la plaza de Sant Ignasi de Son Servera también se han celebrado lecturas de manifiestos. En este último municipio, jóvenes de las escuelas han leído el nombre y la edad de cada mujer asesinada y han depositado una rosa en su memoria, en uno de los gestos más emotivos de la jornada.

Marratxí celebró su lectura institucional ayer lunes, en un acto marcado por la ausencia de los concejales de Vox, incluido su cabeza de lista, Pedro Bestard, que ostenta la primera tenencia de alcaldía y la vicepresidencia primera del Consell de Mallorca.