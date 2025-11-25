Nace Balear 1983: la nueva cerveza de Mallorca que quiere conquistar el gran consumo

Nace Balear 1983, una cerveza con fábrica propia en Binissalem y pensada para el gran consumo. “Balear 1983 nace con una idea muy sencilla, que quien abra una botella sienta que está bebiendo un trozo de estas islas. Somos una cerveza de aquí, hecha para la gente de aquí”, señalan sus creadores. La nueva lager, de 5% de graduación, se elabora con malta de calidad, lúpulo noble, levadura seleccionada y agua mineral de la Serra de Tramuntana, lo que le aporta un sabor suave, con matices de malta ligeramente dulce y un amargor controlado, de final seco. La identidad de Balear 1983 mira directamente a la historia reciente del archipiélago, concretamente el año en que Baleares se constituyó como comunidad autónoma y se adoptó la bandera que hoy representa a las islas. El color ámbar de la cerveza representa el color de la bandera balear, conecta con los atardeceres, los paisajes y el carácter mediterráneo, en una apuesta por reivindicar el orgullo de pertenencia a través de un producto cotidiano.

La sostenibilidad es otro de los ejes del proyecto. Balear 1983 trabaja con ingredientes de KM0 para reducir la huella de carbono, emplea envases reciclables y formatos que optimizan el consumo de agua y energía y colabora con productores locales reutilizando el bagazo de cebada como recurso en el campo. “Hacer una cerveza de aquí también significa cuidar lo que nos rodea”, explican los promotores.

Nace Balear 1983, la nueva cerveza con fábrica propia en Binissalem. / Balear 1983

Puesta de largo

Con la presentación de Balear 1983 en ‘Ja era hora – Gastrofest’, Baleares suma una nueva cerveza de gran producción y calidad que aspira a consolidarse en los bares y restaurantes del archipiélago como alternativa de proximidad, vinculada al tejido productivo local y a una forma de entender la vida sencilla, auténtica y profundamente isleña. La puesta de largo será el 7 de diciembre en la feria 'Ja era hora - Gastrofest', un evento gastronómico que reunirá en Binissalem foodtrucks, puestos de comida, bar y un espacio de dulces, todos ellos con el producto local como protagonista. No faltará una intensa programación musical y familiar ya que el objetivo es convertir la cita en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El evento, organizado por Cerveza Balear 1983, con la colaboración del Ajuntament de Binissalem y el Consell de Mallorca, se celebrará en el aparcamiento de la Escola Graduada, en horario ininterrumpido de 9:00 a 23:59 horas.