Més denuncia en el Parlament el “abandono” del Llevant en conexiones de bus

El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha denunciado este martes en el Parlament el “abandono” de la comarca del Llevant por parte de los autobuses del TIB y el “incumplimiento” del Govern de una propuesta aprobada por unanimidad por la Cámara en febrero de 2024 que instaba a reforzar las conexiones del transporte público interurbano por carretera en la comarca. “Han pasado 21 meses y la gente del Llevant todavía espera soluciones a los problemas de movilidad”, ha apuntado el diputado ecosoberanista.

Una de las críticas de Més a la conselleria de Movilidad se basa en el carácter estacionario de algunas conexiones por bus, como la línea exprés 411e entre Palma y los municipios de Sant Llorenç, Artà y Capdepera, sin pasar por Manacor, que se puso en marcha en junio y se eliminó el pasado 1 de noviembre. “La movilidad de los usuarios no debe depender de si hay o no turistas”, ha apuntado Rosa, que ha recordado que en el Llevant residen durante todo el año unas 90.000 personas que tienen necesidades de movilidad durante los doce meses y no solo en temporada alta. Rosa ha añadido que los municipios afectados por la supresión de esta línea exprés entre Palma y la comarca del este de Mallorca han aprobado mociones en sus respectivos ayuntamientos para reclamar su continuidad.

El diputado de Més ha asegurado que las conexiones en el Llevant “han empeorado” con el actual ejecutivo. “Muchas frecuencias conectaban con Manacor y los usuarios debían estar unos cinco minutos para hacer transbordo, pero actualmente el tiempo de espera oscila entre los 20 y los 40 minutos en muchos casos, pasando frío”, ha explicado Ferran Rosa, que ha instado al conseller José Luis Mateo a viajar en bus desde Palma a Cala Rajada en noviembre: “tarda 2 horas y 20 minutos para llegar, cuando en coche se llega en una hora”, ha lamentado.

El diputado de Més Ferran Rosa durante una intervención en el Parlament. / Més

Por otra parte, también ha denunciado la falta de conexiones entre municipios vecinos del Llevant. “Capdepera y Son Servera, que son vecinos, no tienen ninguna línea de conexión y los usuarios de estos pueblos deben ir a Manacor para ir a una u otra localidad”, ha lamentado. Rosa se ha referido además a la supresión durante el invierno de otras líneas necesarias como la de Porto Cristo-Cala Rajada, una de las más usadas de la isla, o Porto Cristo-Cala d’Or. “Los residentes del Llevant deben aguantar la presión en verano pero no tienen ninguna ventaja en invierno”, ha concluido el diputado de Més.

Por su parte, el conseller Mateo ha asegurado que se han aplicado “mejoras reales” para los residentes y ha recordado la aprobación de la modificación de las concesiones con un aumento de 150 millones de euros. En contra de lo manifestado por Rosa, el conseller ha dicho que las frecuencias del Llevant “se mantienen e incluso han mejorado”.

Con respecto a la línea exprés 411e, Mateo ha apuntado que su creación fue una iniciativa del actual Govern porque el anterior ejecutivo “nunca se había preocupado” por esta necesidad. El conseller ha justificado su supresión durante la temporada baja en los datos que baraja la conselleria y que indicarían que “cuatro de cada cinco usuarios del Llevant tienen por destino Manacor y no Palma”, lo que haría innecesario mantener este servicio exprés todo el año porque ya existe la línea 411 que conecta los mismos municipios con la capital del Llevant. “Entre noviembre y marzo, el número de usuarios baja y debemos adaptarnos a esta realidad”, ha zanjado el titular de Movilidad.