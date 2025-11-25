Lletra menuda
Un manual de buenas prácticas
Hacer buen uso del dinero y procurar que cada gasto se transforme en resultados claros y concretos. Si se ha entendido bien al alcalde Amengual –el se queja de que algunas veces no es así– este es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Calvià con los presupuestos continuistas preparados para 2026. Una buena administración, era lo mínimo que se podía esperar.
Con el idilio con Vox renovado, el alcalde del PP se ha permitido desplegar algo parecido a un manual de buenas prácticas económicas compatibles con las necesidades de los residentes y algunas concesiones a la buena imagen urbana que un municipio como Calvià también puede permitirse. Obviedades que mostrarán su verdadero rostro en el momento de los hechos materiales, porque hay bastante ladrillo y cemento en las ejecuciones programadas.
Una partida de 43 millones en inversiones otorga posibilidades y permite abrir retos. Al final del ejercicio veremos si «cada una de las cifras pensadas para tener resultados» se ve en las aceras, los paseos de la zona costera, las 300 viviendas sociales prometidas o las unidades básicas de salud anunciadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
- Denuncian el vertido de restos de asfalto en suelo inundable del Port d’Andratx tras una obra encargada por el Consell
- El temporal deja un impresionante cap de fibló en Deià