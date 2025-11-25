Manacor se compromete a “no dar ni un paso atrás en la lucha por los derechos de todas las mujeres”

Manacor ha celebrado este martes el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres con una jornada llena de actos reivindicativos, que continuarán durante la semana. A las 11horas ha quedado inaugurada la instalación artística Cadires Buides, de la artista manacorina Maria Huerga, que cada año organizan el Col·lectiu de Dones de Llevant i la Assemblea Antipatriarcal.

Una hora después, la plaça des Convent ha sido el escenario de un emotivo minuto de silencio, al que se han sumado representantes del equipo de gobierno y de diversos grupos municipales encabezados por el alcalde Miquel Oliver y la delegada de Igualdad Carme Gomila, así como ciudadanos que han querido mostrar su rechazo a todas las formas de violencia machista. Durante la intervención institucional, la delegada de Igualdad ha resaltado la importancia de recordar y denunciar la actual situación. “Estamos aquí para hacer memoria y para denunciar que durante el 2025 ha habido 38 feminicidios en el Estado español. 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Desde el Ayuntamiento de Manacor queremos reafirmar nuestro compromiso de luchar cada día contra la violencia machista y constatar que no daremos ni un paso atrás en la lucha por los derechos de todas las mujeres”.

Minuto de silencio en Manacor. / Sebastià Sansó

Exposición

Posteriormente, en el Claustro de Sant Vicenç Ferrer, se ha inaugurado la exposición 25N, 25 Dones, impulsada por el Comité de Igualdad de la Fundació Estel de Llevant. La inauguración, que se ha llevado a cabo a las 12 horas, ha contado con la participación de representantes de la entidad, artistas colaboradoras y público asistente. Esta muestra es el resultado de un proceso colectivo que ha reunido a mujeres que han sufrido graves problemas psíquicos y a profesionales de Estel de Llevant, quienes han compartido experiencias de violencia machista en un espacio seguro. Estos relatos se han transformado en obras de arte con el apoyo de artistas locales, reivindicando el potencial del arte como herramienta reparadora, de emancipación y de fuerza colectiva. El proyecto ha contado con la colaboración de artistas como Marina Cànovas, Bel Gomila, Alícia Olivares y Núria Sánchez.

Los actos del 25N en Manacor culiman esta tarde a las 19 horas en la plaza de sa Bassa, con la lectura del manifiesto a cargo del Movimient Feminista de Mallorca, seguida del espectáculo de danza Dins la pell de totes, del colectivo Nétes. Este acto busca seguir visibilizando el rechazo colectivo a la violencia machista y defender los derechos y las vidas de todas las mujeres.

El Ayuntamiento de Manacor continuará con los actos en conmemoración del 25N durante la semana. Este miércoles 26 a las 19 horas, en la Institución Pública Antoni Maria Alcover, se ha programado la charla La (meta)narració: un instrument per entendre com es construeixen els relats, a cargo de Justí Soriano. El jueves 27 de noviembre a las 20 horas, en el Conservatorio de Música y Danza, se presentará el Protocolo de prevención y abordaje ante agresiones sexuales, sexistas y/o LGTBIQ+fóbicas en espacios festivos, de ocio y de militancia de Manacor, elaborado por Xítxeros con Empenta, el Esplai de Crist Rei, el Col·lectiu Dones de Llevant y la Assemblea Antipatriarcal de Manacor.