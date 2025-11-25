Andratx impulsa las subvenciones para autónomos en el presupuesto de 2026

El Ayuntamiento de Andratx presentará un presupuesto para 2026 que destaca por un "notable impulso a las subvenciones municipales, con la creación de una nueva línea de ayudas para autónomos y comercios, así como un incremento global del 23,83% en las subvenciones ya existentes dirigidas a entidades, clubs deportivos, centros educativos, medio ambiente y proyectos sociales", explica la institución municipal en una nota.

Según avanza la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, “el capítulo de subvenciones es uno de los pilares del presupuesto”. Se mantienen las ayudas de medio ambiente y se incorpora una nueva línea destinada al sector agrario y ganadero. También aumentan las ayudas para la tercera edad y Proyecto Hombre, y en educación la partida para los centros escolares sube un 35%, con el objetivo de impulsar proyectos de mejora. En el ámbito deportivo, los clubes del municipio recibirán un incremento del 23%, reforzando el deporte base, el apoyo a deportistas destacados y una línea específica para equipos en liga nacional.

Una imagen de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, en su despacho. / Ajuntament

Las campañas de bonos comerciales, que han contado con una gran acogida, aumentan un 50%, permitiendo realizar dos al año. La principal novedad es la nueva línea de ayudas dirigida a comercios y autónomos, creada para consolidar y fortalecer el tejido económico local.

En las cuentas de 2026 también destacan los incrementos en Cultura (+43,80%), Comercio (+30,77%), Deportes (+16,03%) y Parques y jardines (+8,14%). Se mantienen igualmente programas como las ayudas para la rehabilitación de fachadas y la adquisición de vivienda.

La alcaldesa Gonzalvo resume que “son unos presupuestos con visión de futuro: fortalecen los servicios, consolidan el apoyo al tejido social y económico, y preparan al municipio para seguir creciendo con oportunidades para todos”. El pleno que debatirá los presupuestos del próximo año se celebrará este próximo jueves a partir de las 18 horas.