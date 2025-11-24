Más de 3.000 personas participaron el pasado sábado en la segunda edición de la Fira de la Gent Gran organizada por el Consell de Mallorca, una jornada que convirtió el municipio de Ses Salines en un gran espacio de actividad, convivencia y bienestar dedicado a los más mayores. Para facilitar el desplazamiento de las personas mayores de toda la isla, el Consell de Mallorca puso a disposición de las asociaciones autobuses gratuitos que garantizaron una participación amplia.

Ses Salines acoge la Fira de la Gent Gran organizada por el Consell de Mallorca | DM