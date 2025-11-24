La reforma del teatro Defensora Sollerense, de nuevo paralizada

Nueva piedra en el camino para la reconstrucción del teatro Defensora Sollerense. Una de las empresas que concurrió al concurso para redactar el proyecto ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), lo que ha vuelto a bloquear la adjudicación del contrato que el Ayuntamiento de Sóller había formalizado hace unas semanas.

Se trata ya del segundo recurso interpuesto por uno de los equipos de arquitectos que participaron en la convocatoria pública para seleccionar al gabinete responsable del proyecto de reconstrucción. El estudio técnico de José María Forteza Oliver presentó un primer recurso especial en materia de contratación, pero el TACRC lo desestimó al considerar que se había presentado antes de que se formalizara la adjudicación a la firma Dilmé Fabré Torras y Asociados–Biel Palou Cantallops.

Tras aquella desestimación, el Ayuntamiento pudo avanzar y adjudicar el contrato a la empresa ganadora. Sin embargo, una vez formalizada la adjudicación, la firma recurrente presentó un segundo recurso, este sí admitido a trámite. En la práctica, esto implica la paralización inmediata del contrato ya firmado, que quedará suspendido hasta que el TACRC emita una nueva resolución.El gabinete que ha impugnado el proceso sostiene que la valoración de las propuestas no fue la correcta y que no se tuvieron en cuenta todos los trabajos aportados por su candidatura, lo que -según afirma- habría favorecido que la propuesta de Dilmé Fabré resultara vencedora.

Como consecuencia, la empresa inicialmente adjudicataria no podrá iniciar la redacción del proyecto técnico hasta que se resuelva este conflicto administrativo. El alcalde, Miquel Nadal, reconoce que este nuevo bloqueo retrasará el calendario previsto por el Ayuntamiento, que confiaba en tener el proyecto listo durante el primer trimestre del próximo año y, sobre todo, disponer del coste final de la reconstrucción del Defensora.

Ahora estos plazos deberán esperar, al igual que la ronda de gestiones que el equipo de gobierno planeaba emprender ante distintas administraciones supramunicipales -principalmente Govern y Consell- para lograr la financiación necesaria.

Los primeros estudios elaborados por el Ayuntamiento estiman que reconstruir el teatro supondrá una inversión cercana a los seis millones de euros, una cifra que el proyecto definitivo deberá concretar. El equipo de gobierno considera inviable que el Ayuntamiento pueda asumir por sí solo una inversión de tal magnitud.