Presupuesto de Calvià 2026 | El alcalde Juan Antonio Amengual: “Cada cifra está pensada para transformar recursos en resultados”

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha remarcado en el pleno extraordinario que ha dado luz verde a los presupuestos de 2026, que con estas cuentas municipales el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el bienestar de los vecinos. “Cada cifra está pensada para transformar planes en acciones y recursos en resultados. Vamos a seguir trabajando a conciencia para que estos números se traduzcan en resultados reales, mejoras tangibles y en un Calvià más fuerte, justo y preparado para el futuro».

Las cuentas han salido adelante en el pleno extraordinario gracias a los votos favorables del equipo de Gobierno conformado por PP y VOX mientras que los socialistas han votado en contra. El presupuesto ordinario del Ayuntamiento para 2026 asciende a 121,57 millones de euros mientras que el presupuesto consolidado, que incluye empresas y organismos públicos, alcanza los 152 millones, una cifra similar a la del año en curso. El presupuesto ordinario se reduce en un 0,41 por ciento, ascendiendo el 0,76 por ciento el presupuesto consolidado respecto del año 2025. Las cuentas siguen la línea de los dos últimos años de mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de los diferentes núcleos del municipio y, en definitiva, seguir transformando el municipio y recuperar el liderazgo perdido.

El alcalde ha resumido en cinco los objetivos de las cuentas municipales, que ha insistido en que “responden a las necesidades de todos nuestros residentes”. Así, los presupuestos buscan mantener la estabilidad financiera y el equilibrio presupuestario, además de garantizar la calidad de los servicios públicos, especialmente en seguridad ciudadana. También buscan impulsar la inversión local, reforzar las políticas sociales, culturales y educativas; y promover un modelo de desarrollo sostenible y eficiente.

Políticas de inversión

Una de las líneas principales del presupuesto, ha remarcado el alclade, es la consolidación de políticas de inversión en restauración y modernización de infraestructuras. “En 2026 tendremos un ambicioso plan de inversiones”. Se asegura, ha dicho, una inversión de 43 millones de euros en infraestructuras a lo largo de la presente legislatura, la más importante en la historia de Calvià. Así, se garantiza la ambiciosa y necesaria inversión del plan Calvià Millora en aceras y vías urbanas y se impulsarán proyectos emblemáticos como la segunda fase de la reforma del Paseo Marítimo Gabriel Escarrer en Magaluf, la reforma de la avenida Jaume I de Santa Ponça y del Bulevar de Peguera, además la modernización de las casas de la Finca Pública de Galatzó y la adecuación de Torrenova siguen adelante.

El alcalde ha hecho hincapié en el refuerzo de los servicios sociales y en dar un impulso a la vivienda al propiciar 300 nuevas viviendas a precio asequible. También, ha dicho, esperan poder aumentar las ayudas al alquiler. En materia turística, seguirán trabajando apostando por la desestacionalización y un turismo sostenible. Además, ha avanzado que se abrirán nuevas oportunidades en turismo de congresos. En Educación, se contempla la mejora de las infraestructuras educativas mientras que en salud ha destacado el acuerdo alcanzado con el IBSalud para la construcción de 2 nuevas unidades básicas de salud en Son Ferrer y Peguera y el cambio de ubicación de la de Es Capdellà con una inversión total de aproximadamente 6 millones de euros.