Miquel Gual, de la Cooperativa de Sóller: "Los olivares de la Serra están ofreciendo más producción”

Las tafones de la cooperativa agraria Sant Bartomeu de Sóller trabajan a pleno rendimiento. De hecho, a día de hoy ya han procesado más fruto que durante toda la campaña de aceite del año pasado, considerada entonces una de las peores de las últimas décadas por la escasísima producción de las oliveras. Las tres máquinas han molturado en poco más de un mes 600 toneladas de aceituna para transformarlas en aceite virgen, una cifra que supone un 50% más que toda la aceituna procesada en la anterior campaña.

El presidente de la cooperativa, Miquel Gual, ha mostrado su satisfacción por la evolución de una campaña que llega después de los pobres resultados del año pasado. Según explicó, “al contrario de lo que pensábamos al principio, los olivares de la Serra están ofreciendo más producción”. Aunque no confía en alcanzar los registros de la campaña de 2023 (calificada de histórica por la gran cantidad de aceite y aceituna obtenidos), Gual espera que este año la cooperativa pueda superar las mil toneladas de fruto procesado. “Disponemos de maquinaria renovada y moderna que nos permite trabajar a pleno rendimiento”, aseguró.

Producción

La campaña de producción de aceite arrancó a principios de octubre y se prolongará hasta enero, cuando lleguen las últimas partidas de aceituna negra para su transformación en aceite. Este año, la entidad ha puesto en marcha su tercera tafona, una máquina dedicada exclusivamente a la producción de aceite a partir de aceitunas con certificación ecológica. Su incorporación ha permitido agilizar la producción y evitar las interrupciones que se producían al alternar partidas de aceituna convencional y ecológica.