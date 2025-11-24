Mercadona estrena supermercado en sa Pobla

Mercadona abre un nuevo supermercado en Sa Pobla, ubicado en la carretera de Inca número 48, que sustituye al establecimiento de la calle Gran número 135, cerrado al no ajustarse ya a los estándares que exige la compañía. El nuevo centro responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, diseñado para mejorar la experiencia de compra y elevar la calidad del servicio tanto para los clientes como para los trabajadores, proveedores y el entorno en el que opera.

La construcción de este supermercado ha supuesto una inversión de más de 7 millones de euros y ha contado con la participación de 75 proveedores, 45 de ellos de Baleares, generando empleo para 350 personas durante la fase de obras. El establecimiento dispone de una plantilla de 77 personas con empleo estable y de calidad y ofrece una sala de ventas de 1.397 metros cuadrados en la que se incorporan las últimas novedades del modelo de tienda, entre ellas la sección Listo para Comer.

Esta sección, implantada por Mercadona desde 2018 y adaptada progresivamente a las nuevas tendencias de consumo, ofrece una amplia variedad de platos preparados y bebidas refrigeradas, además de una zona de descanso para los clientes. Entre las propuestas figuran recetas tradicionales elaboradas al estilo “casero”, como croquetas o ensaladilla rusa, junto a platos principales como arroces, pasta, hamburguesas y bocadillos. En coherencia con la estrategia medioambiental de la compañía, gran parte de estos productos se sirve en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar –un material compostable–, el cartón o el papel.

Mercadona estrena tienda en sa Pobla. / Mercadona

Espacio diáfano

El nuevo supermercado se ha diseñado como un espacio amplio y diáfano, con abundante entrada de luz natural y una delimitación de ambientes mediante colores cálidos, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más cómoda y agradable. La ergonomía ha sido otro de los ejes del proyecto: el mueble de caja, por ejemplo, se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia para reducir sobreesfuerzos y facilitar las tareas diarias del personal. Además, la tienda cuenta con zonas comunes renovadas para los trabajadores, con comedor mejor equipado y taquillas más amplias.

En el ámbito tecnológico, el establecimiento está totalmente conectado gracias a diversos dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que permiten compartir información entre secciones en tiempo real. Esta integración facilita la autogestión del supermercado, agiliza los procesos internos y mejora especialmente la gestión de los productos frescos, al ofrecer datos actualizados al momento para la toma de decisiones.

Desde el punto de vista medioambiental, el nuevo centro incorpora medidas orientadas a reducir el consumo energético, como un mejor aislamiento térmico y acústico mediante la optimización de materiales y grosores de paredes y techos, nuevos arcones de congelado más eficientes y respetuosos con el entorno y un sistema de iluminación LED automatizado que se regula por zonas y franjas horarias para una gestión más eficiente de la energía.

El supermercado abre de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas y dispone de un aparcamiento de 151 plazas para vehículos privados, cuatro de ellas destinadas a coches eléctricos, además de 24 plazas para bicicletas. La compañía recuerda, asimismo, que mantiene operativo su servicio de compra online a través de su página web.

Con esta apertura, Mercadona refuerza su presencia en Baleares, donde cuenta ya con 47 supermercados, 43 de ellos adaptados al modelo de Tienda Eficiente y con la sección Listo para Comer. La plantilla de la cadena en el archipiélago supera las 3.000 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 247 nuevos puestos en el último ejercicio. La empresa mantiene una colaboración constante con proveedores locales: en Baleares trabaja con 40 proveedores de producto y más de 370 proveedores no comerciales y de servicios. En el último año, las compras de fruta y verdura de origen local alcanzaron las 12.000 toneladas, un 15 % más que en el ejercicio anterior, contribuyendo así al impulso de la economía de la comunidad.