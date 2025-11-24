Muestra
Bunyola celebra un gran día de feria, con numeroso público
Bunyola acogió ayer uno de sus días señalados en su calendario festivo, la Fira de Santa Catalina, con una amplia oferta de expositores y actividades que atrajeron un público muy numeroso. La jornada empezó bien temprano, a las nueve de la mañana con la apertura de los estands. Tras una recepción oficial en Sa Plaça, se sucedieron las actividades durante el día, como una excursión micológica a sa Comuna. A lo largo de la mañana hubo conciertos en la iglesia parroquial, talleres infantiles, una exposición de coches, actuaciones musicales y una marcha con motivo del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por la tarde, se leyó un manifiesto por esta fecha. Posteriormente, se celebró un baile popular con la participación de la Escola de Ball de Bunyola y el grupo Roada, en la plaza de Can Gual.
