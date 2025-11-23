Movilidad
El tren y el tranvía de Sóller se paran a partir de mañana por obras
El tren y el tranvía de Sóller suspenderán temporalmente su servicio para ejecutar una serie de importantes obras de mejora y mantenimiento en sus infraestructuras. La interrupción comenzará mañana lunes, coincidiendo con el inicio previsto de los trabajos. En cuanto al servicio ferroviario, la circulación de trenes quedará suspendida desde mañana y no se reanudará hasta el 1 de febrero. Durante este periodo, la empresa operadora llevará a cabo un amplio conjunto de actuaciones que incluyen la renovación de la vía convencional del primer túnel (en el punto kilométrico 12) y la instalación de vía en placa en el segundo túnel, también en el mismo punto. Además, se intervendrá en el talud de la trinchera de Caubet y se realizarán trabajos de limpieza y rejuntado de la mampostería del emblemático viaducto de los Cinc Ponts. Estas obras se completarán con la reconstrucción de muros de piedra en varios tramos de la vía, la tala de pinos en distintos puntos y diversas reparaciones en estaciones, además de otras tareas generales de mantenimiento. Por otro lado, el servicio de tranvía que conecta Sóller con el Port también quedará interrumpido desde mañana, aunque por un periodo más breve. La previsión es que vuelva a funcionar el 21 de diciembre. En este caso, los trabajos se centrarán en la sustitución de desvíos en la zona de Can Guida, donde también se actuará en el mantenimiento del puente. Asimismo, se han programado varias intervenciones sobre la línea aérea en distintos puntos del recorrido.
